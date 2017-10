Aún no llega ayuda para Xochimilco

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A un mes de que se registrara el sismo de magnitud 7.1 que cobró 228 vidas y afectó miles de inmuebles en la Ciudad de México, los vecinos del pueblo de San Gregorio Atlapulco, en la delegación Xochimilco, aún esperan que comience a llegar la ayuda para reconstruir sus casas, pues aseguran que sólo han realizado censos.Catalina Pérez, vecina de la avenida Miguel Hidalgo, dice que está con las manos atadas debido a que le indicaron que no podía realizar trabajos de reparación hasta que la ayuda gubernamental llegue a la zona, sino, su caso será eliminado de la lista de afectados; sin embargo, teme a que su casa se desplome."Necesitamos que nos digan cuándo va a llegar la ayuda, la casa está muy dañada y no podemos vivir así, yo ya le quiero meter mano, pero me dijeron que si le arreglaba algo ya no iban a darme apoyo; entiendo que fue una emergencia, pero deben decirnos cuándo nos van a apoyar, no podemos vivir así", dijo la mujer cuya casa sólo está detenida con vigas para evitar que colapse.El recuerdo del terremoto del 19-S continúa en las pláticas de los vecinos, algunos relatan que no pudieron sostenerse de nada y que su principal preocupación eran sus hijos, pero al ver que se caían algunas casas, lo primero que hicieron fue correr para tratar de ayudar."Se cayó el edificio de una tienda en la esquina de la avenida México y Lázaro Cárdenas, luego el muro de la iglesia en la calle Insurgentes y otra casa en la avenida México, por todos lados había destrucción y lamentablemente muchas vidas perdidas", dijo el señor Javier, vecino del barrio de San Gregorio Atlapulco.La actividad comercial se empieza a reactivar, los vendedores del Mercado San Gregorio Atlapulco no han podido ingresar al inmueble, pero la necesidad los ha hecho salir a la banqueta para ofrecer sus productos, carne de res, verdura, pescado y mercancía para la época de día de muertos."No podemos ni entrar al baño del mercado, sólo queda esperar, aunque es más difícil trabajar así, pero es la necesidad de todos", dijo Ángel, comerciante. Ante la crisis que se ha vivido después del pasado temblor, los vecinos de San Gregorio también han notado que los habitantes de otros pueblos que no fueron afectados solicitaron apoyo, lo que genera que se retrase la ayuda."La gente de otros pueblos bajaron a pedir apoyo y a ellos si les han resuelto, llegan primero con ellos, pero nosotros somos los más afectados; sin embargo el gobierno no hace nada, sólo hace sus censos y no nos da una solución, mejor los ciudadanos que no tienen partido han venido a ayudarnos, ellos se dan cuenta quien realmente lo necesita", dijo Fernando, vecino.