Revisarán situación de educación en México

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación alista un nuevo programa para revisar el estado del sistema de enseñanza de cada entidad, a fin de ser una referencia para el inicio y el final de las gestiones estatales, indicó Eduardo Backhoff Escudero, consejero presidente.En entrevista al término de una reunión privada con la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, detalló que el proyecto se implementará en lo que resta de este año en algunas entidades a modo de piloto, la primera entidad en la que se aplicará es en Morelos."Lo estamos diseñando, empezaremos con unos cuantos lugares para tener un proyecto piloto y se encuentra en la fase de diseño; sin embargo, la idea es que en dos o tres años tengamos un resultado del momento en el que se encuentra la situación del sistema educativo para cada estado."No se han definido por el momento las entidades que se revisarán, estamos empezando con Morelos que va a iniciar el diseño del programa con la información que ellos y nosotros tenemos, con lo que haremos un primer informe modesto y de ahí se va a ir robusteciendo", detalló el funcionario del instituto.Afirmó que para el ejercicio de 2018 no pedirán un incremento al presupuesto del instituto, debido a que están "conscientes" de la situación del país por los daños que dejaron los sismos del 7 y 19 de septiembre, ante lo que se requieren recursos para la reconstrucción.Recordó que en 2017 al organismo se le asignaron mil 153 millones 895 mil pesos.Para el programa piloto que busca implementar el instituto no solicitará mayores recursos."Eso fue lo que les explicamos, con el mismo presupuesto que tenemos estamos haciendo cosas que no se habían hecho", declaró.Backhoff Escudero comentó que la propuesta presentada a los diputados plantea que la realización de este informe se realice cada tres años, de tal manera que cuando un gobernador inicie su mandato tenga una referencia sobre el estado que guarda el sistema educativo de su entidad.El del siguiente trienio será como una evaluación y el del término de su gubernatura será una evaluación total de ese sector.Aspectos que evaluarán. Detalló que los aspectos que evaluarán son los relacionados con el aprendizaje, las condiciones de las escuelas, así como indicadores educativos para que junto con la información que tiene el organismo, datos internacionales y estatales, se genere un informe que sea entregado al Congreso local y a la sociedad."Esperamos que en las direcciones generales de cada estado, compuestas por grupos de cinco personas, se generen informes sobre la situación en la que se encuentra el sistema educativo estatal. Lo que queremos es que cada tres años los nuevos gobernadores o secretarios de educación al inicio de su gestión tengan el resultado del estado en el que se encuentra el sistema", subrayó.Sobre la evaluación educativa, resaltó que ha ido avanzando, especialmente en los estados donde se había presentado "resistencia" magisterial, por ejemplo, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, en especial la prueba del desempeño, puesto que se han evaluado entre 3 mil 500 y 4 mil profesores en cada estado del país.Señaló que tras los sismos de septiembre se les ha planteado a los docentes de los 10 estados con mayores afectaciones presentar la evaluación para el próximo año; pese a esta opción, estimó que 50% de los maestros se ha pronunciado por presentar la prueba este año."El examen ha ido avanzando poco a poco en esos estados. Estudiantes de las normales concursan para ingresar y los maestros participan para promocionarse a supervisores o directores; la evaluación de desempeño es la que más resistencia ha tenido, pero se han examinado entre 3 mil 500 o 4 mil profesores en cada lugar."Con el sismo, en los estados afectados, se les dio la oportunidad de ser evaluados para el siguiente, porque era imposible. En los 10 estados impactados tenemos una estimación de que 50% de los profesores quiere ser evaluado este año, hasta ahora es la información que tenemos", indicó.