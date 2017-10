¿Qué necesitamos para comunicarnos bien?

Publicidad

"Una buena conversación es como una minifalda: suficientemente corta para despertar el interés, pero con el tamaño adecuado para cubrir la materia".Apenas una simpática y profunda frase de la, de la periodista, sobre la importancia de conversar bien.¿Sabe qué? Un tema vital que va más allá de la interacción entre dos personas.Es súper común que se prefiera jugar vencidas en lugar de conversar. Lo vemos con Trump a cada rato. Y también pasa en los negocios, en el club o en la casa.Dos factores exacerban esta tendencia."Cuando vi cómo batalló mi clase, me di cuenta que la habilidad de conversar es la cualidad que menos les enseñamos. Los estudiantes son expertos en pantallas y novatos en relaciones personales", explica Paul Barnwell.El profesor de secundaria narra en un artículo decómo se atoraron sus alumnos con un experimento que involucraba algo tan sencillo como platicar con compañeros.Barnwell terminó muy preocupado, pues comunicarse a través de dispositivos no será suficiente para los chavos. "Así no se pide un aumento, se discute un proyecto o se decide con tu pareja", explica.Un segundo factor que explica la escasez de diálogos es la polarización y la tecnología también juega aquí un rol clave que tiene que ver con dinero.En la economía digital la plata se gana con tráfico: a mayor consumo mayor ganancia. Por eso,desmenuzan hábitos personales para acercarnos siempre cosas que nos interesen.En la parte informativa esto se traduce en recibir noticias y opiniones que concuerden con nuestra visión. Obvio,Un fenómeno que refuerza creencias y acentúa la polarización. A fin de cuentas, un diálogo requiere puntos de vista distintos. Y si éstos no llegan, no se conversa realmente.Apagar o guardar dispositivos conectados. Ah, y tampoco estar pensando en otra cosa. Para conversar realmente "hay que estar realmente presentes".No es que usted opine, sino de escuchar a la otra persona. Entrar a la charla pensando que se va a aprender algo. "Todos son expertos en algo y todos saben algo que tú no sabes". Hay que descubrirlo.Como un periodista: quién, qué, cuándo, dónde, por qué o cómo. Evitar preguntas complicadas: generalmente tienen respuestas muy cortas.Cada charla tiene su ritmo. Pensamientos y prejuicios la llevan a donde uno quiere. A veces lo más interesante es lo que no se puede anticipar.Valore su palabra, no hable de lo que desconoce."Sí, lo mismo me pasó a mí" es una buena forma de matar una charla. Todas las experiencias son individuales. Ah, y no es sobre usted.Es condescendiente, aburrido y muuuy común.El consejo más importante. Como dijo Buda: "si tu boca está abierta, no aprendes". O Stephen Covey: "la mayoría escucha no para entender sino para responder". Así no es.Recuerde la frase con la que abrí la columna.Al igual que los estudiantes de Barnwell, como sociedad tenemos una gran asignatura pendiente: retomar la habilidad de conversar para aprender, encontrar puntos de coincidencia y así poder progresar.¿No cree?En pocas palabras"Nadie como nuestro perro para apreciar lo genial de nuestra conversación",Christopher Morley, periodista norteamericano.Twitter: @jorgemelendez