El Rubius tiene ya más de 26 millones de seguidores en su cuenta de YouTube. Su tirón entre el público juvenil ha animado a Movistar + a contar con él y los personajes que ha creado en su propio cómic para una nueva serie que la plataforma de Telefónica producirá en colaboración con Zeppelin TV.

Este es el nivel de detalle que le estamos metiendo a TODOS los personajes. #VirtualHeroLaSerie pic.twitter.com/Z0MQm8AtWc

— elrubius (@Rubiu5) 20 de octubre de 2017

El anuncio lo hizo el propio Rubius en su canal de YouTube a la vez que Movistar lo hizo público en la preapertura del Spoiler Fest, su festival de series.

Increible esto que nos regalaron ayer! Sois unos artistas pic.twitter.com/GgIoerMv5l

— elrubius (@Rubiu5) 15 de octubre de 2017

Virtual Hero será el título del que será el primer anime de la historia en España, doce capítulos de 22 minutos que llegarán en exclusiva a Movistar + en verano de 2018.

Tabla de expresiones de Zombirella #VirtualHeroLaSerie pic.twitter.com/QDr3jg8tQP

— elrubius (@Rubiu5) 19 de octubre de 2017

Para ello, las productoras están contando con el Estudio Motion Pictures de Barcelona y el Estudio Jaruyi de Corea del Sur para crear una animación con un estilo propio inspirado en el anime y basado en los personajes y la idea original de Rubius.

Nuevo video! :D Despues de muchos años, por fin puedo compartir esto con vosotros :') Gracias muyayos https://t.co/uVuXjZ8nGf Like y RT<3

— elrubius (@Rubiu5) 19 de octubre de 2017

Virtual Hero cuenta las aventuras de Rubius a través de los mundos de juego para liberar a los 100 mejores gamers atrapados en un mundo virtual por Trollmask, el vengativo Master of the Game Worlds, que quiere acabar con todos ellos. En ese viaje no estará solo, la guerrera Sakura, la alocada zombie Zombirella, el espectro ancestral Slimmer y la inteligencia artificial G4t serán sus aliados en la lucha por liberar el mundo virtual del maléfico plan de Trollmask.

"Es el proyecto más grande que he hecho en mi vida", dice El Rubius en el vídeo en el que comunica a sus seguidores la noticia y que en pocas horas lleva casi 5 millones de reproducciones. "Me ofrecieron hacer una serie de carne y hueso", reconoce el youtuber, que se mostró reacio a participar en esa idea. "Hablando con ellos llegamos a un acuerdo de hacer una cosa que me hiciera ilusión y me apasionara. Al ver el hype que hay con los cómics, me dieron el OK", dice Rubius, gran aficionado a la cultura japonesa.

"Quería asegurarme de que fuera algo de calidad y no se hacía solo por usar mi nombre", añade en un vídeo en el que muestra parte del proceso de creación de la serie de animación, de la que dará más detalles en el Spoiler Fest que se celebra desde el viernes 20 hasta el domingo 22 en Madrid