Dividen opiniones camionetas

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Mientras que para algunos regidores de Celaya el uso de camionetas blindadas debe ser exclusivo de mandos policiacos y del Alcalde, otros piensan que adquirirlas no debería ni tomarse en cuenta.Ayer am informó que una empresa ofreció al Municipio la venta de vehículos blindados. Uno de ellos transporta al secretario del Ayuntamiento, Francisco Montellano Rueda.“Yo creo que no es el momento de pensar en camionetas blindadas si estamos hablando de austeridad. Yo creo que hay otras prioridades en lugar de andar en camionetas de lujo blindadas”, dijo el panista Israel Herrera, presidente de la Comisión de Seguridad del municipio de Celaya.“Creo que estamos manejando un doble discurso de ahorros y de propuestas, y por el otro lado, a pesar de que no les guste que sigamos diciendo que hay una cena pendiente con huaraches de oro, primero que se aclaren esos despilfarros”, agregó el funcionario municipal.Ricardo Torre Ibarra, de Movimiento Ciudadano, recordó el asesinato del ex director de la Policía, J. Santos Juárez Rocha en julio pasado, por lo que dijo el Alcalde y directivos de seguridad deben contar con este tipo de vehículos.“Me parece muy bien después de lo que pasó con el director, está habiendo mucho peligro. A lo mejor las están probando, no sabemos qué vayan a definir, pero son cuestiones internas”, agregóJorge Montes, regidor del PRI, cuestionó los términos en que la empresa de la Ciudad de México ofrece el blindaje.“Si se le prestó, en carácter de qué o con qué garantía. Sí sabemos de la importancia de que el secretario o el director estén bien custodiados y no sabemos qué tan expuestos estamos todos los demás”, concluyó.