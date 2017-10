  ¿FONDOS DE RECONSTRUCCIÓN, TRANSPARENTES?

Publicidad

Mucho se ha hablado y escrito, acerca del temblor acaecido el pasado 19 de septiembre de 2017 principalmente a la ciudad de México, pero que también afectó y sensiblemente a varios estados de la república a los que no me voy a referir, pues deseo concentrarme en la ciudad de México, que fue la que resintió en mayor medida el temblor. Mucho se ha hablado igualmente del importe de los fondos de reconstrucción, difiriendo en forma notable las cantidades que se manejan al respecto. La ley de transparencia, establece al respecto, que deben informarse puntualmente los fondos recibidos para tales efectos, sin embargo, no se ha cumplido a cabalidad con dicha ley. Voy a usar una palabra que es no muy común en el vocabulario corriente, que es la resiliencia. Se refiere a la cualidad que tienen las diferentes personas o grupos, para recuperarse de la adversidad. Esta palabra, es poco manejada por la mayoría de la gente y es conveniente anotar que, en ocasiones, las circunstancias difíciles, o los traumas, permiten desarrollar recursos que se encontraban latentes y que la persona desconocía hasta ese momento según definición que puede ser buscada en internet. Considero que, en términos generales, la población de México, ha tenido mucha resiliencia en el caso del temblor. Pero concentrándonos en el problema que se está planteando, según “El Economista”, a poco más de un mes de distancia, hay mucho dinero, pero poca transparencia. Llegó mucho dinero para la reconstrucción, tanto público como privado, para ayudar, del cual no se tiene toda la información deseable. Existe una organización civil que se llama epicentro, que da seguimiento al destino de los recursos, para la reconstrucción. Una recopilación de datos, realizada por esta organización, menciona con cifras al 2 de octubre del presente año, que la cantidad asciende a 39,424(1) millones de pesos para los años de 2017 y 2018, tanto de recursos públicos como privados. Sin embargo se han sumado otros importantes fondos como son la deuda que emitirá la ciudad de México, que asciende a 5,500 millones de pesos; la cantidad que modificaron en el presupuesto de 2018 los señores diputados, que asciende a la cantidad de 43,291 millones de pesos, a la deberán sumarse varias donaciones particulares, entre ellas la de la fundación Slim, que asciende a 2,373 millones de pesos y otras donaciones como la de citibanamex, que dan un total general de fondos extra de 53,637(2) millones de pesos. El total de fondos para la reconstrucción llega sumando las cantidades (1) y (2), a 93,061 millones de pesos, cantidad nada despreciable. Existe un apartado del gobierno federal poco claro, que se llama Fuerza México, pero el origen y destino de los fondos es indefinido y no es algo que pueda captar el ciudadano común y corriente. La situación es distinta tratándose del sector privado, que han allegado, los fondos particulares, también al fideicomiso Fuerza México, apartado que fue abierto por el Consejo Coordinador Empresarial, en donde si existen informes que se actualizan y hay cortes diarios de los ingresos acumulados, según detalla el propio Economista. Sin embargo, el trabajo de la sociedad civil al respecto es muy importante, pues ya son 60 las organizaciones que se han sumado al proyecto de restauración. Es deseable que se le dé toda la transparencia a este asunto, pues según una encuesta, el 62% de los mexicanos, opinan que debería ser una organización ciudadana, la que lleve a cabo la reconstrucción, sobre todo para no caer en los errores que se cometieron en el sismo de 1985. El reto de la reconstrucción, es procurar que los damnificados regresen lo antes posible a la normalidad, pero se debe reconstruir una ciudad que sea habitable, con un concepto muy amplio de esta última palabra. Existe pues una oportunidad histórica, en donde si se aprovecha, se puede lograr una mejor ciudad. No es conveniente a pesar de la anterior, considerar que de un solo plumazo puede reconstruirse la ciudad, sino atender a un futuro próximo, haciendo la planeación adecuada para el caso que nos ocupa. Una ciudad no es solamente un conjunto de casas y edificios, pues está compuesto por áreas habitables, constituyendo un auténtico barrio público, en donde las escuelas sean seguras y que tengan los servicios relativamente accesibles, según palabras del arquitecto Homero Hernández. En fin, que son muchos los detalles a considerar y no solamente cubrir el aspecto político, como ahora lo están tratando de hacer quienes nos representan y es deseable que exista transparencia en los fondos que existen, según lo anotado.