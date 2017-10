El poder de la ciudadanía

Publicidad

El artículo 39 de nuestra Constitución dice expresamente que: “La Soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. Aquí está dicho todo. Pero esto, que está tan claro y simple, no se respeta por parte de quienes dicen representarnos en el gobierno.En el primer párrafo que dice que la Soberanía nacional reside “esencial y originariamente en el pueblo”, es letra muerta, porque los que gobiernan no toman en cuenta estas importantes palabras y hacen lo que quieren sin consultar al pueblo. Así vemos a los vende patrias como Salinas y todos los que le siguieron, incluyendo a los gobiernos panistas, quienes pusieron a México en oferta y este actual de Peña Nieto ya les otorgó el petróleo en bandeja de plata a los extranjeros. Para justificar esta venta dicen numerosas mentiras, como esas de que es necesario asociarse con capitales extranjeros para “poder ganar”. Mentira, es totalmente falso.Los apátridas que nos “gobernaron” y nos siguen “gobernando” ya vendieron a los bancos y numerosas empresas en todos los rubros que tenían ganancias, como los ferrocarriles y, ya no teniendo más que vender y quedando únicamente el petróleo, pues tenían que venderlo a como diera lugar y la Soberanía nacional residió en ellos y no, como debiera ser, en el pueblo. Al transgredir este párrafo de este artículo, pueden quedar anuladas de origen, estas ventas ilegales. Nadie consultó al pueblo para vender todas las compañías y empresas que eran de la Nación o de mexicanos.En relación al segundo párrafo que dice que “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este”. Entonces el pueblo es el que manda y no el PRI, PAN, PRD, Morena, etc. El nuevo “Gasolinazo” es inminente. El PRI y partidos secuaces avalaron este nuevo aumento. Esto es irritante, indignante, inmoral e ilegal. El PRI y partidos cómplices no mandan, el poder público viene del pueblo, no de los partidos políticos. Y cuando dice el artículo que se instituye (el poder público) para beneficio del pueblo, pues este nuevo aumento a la gasolina es obvio que va en contra del beneficio del pueblo, y que no empiecen con discursos baratos en el sentido que este dinero equilibra las finanzas públicas y que esto beneficia a la larga al pueblo. Falso. Hay mil maneras de tener ese dinero y más, simplemente con un plan de austeridad del gobierno federal, que no se gaste más de lo presupuestado, que se bajen los sueldos, que ahorren miles de millones de pesos en el gasto corriente, etc., y muchos más etcéteras.Tenemos un gobierno ilegal que actúa en forma contraria a lo que dice el artículo 39. Los partidos políticos se arrogan la facultad de representar al pueblo, pero a quienes representan es a sus propios y mezquinos intereses de grupo y no a los legítimos intereses del pueblo. Algunas personas se han acercado a mí para preguntarme si voy a participar en las próximas elecciones para presidente municipal, yo les respondo que estoy considerando esa posibilidad, pero si me lanzo es por la vía independiente y para realmente ganar. Yo no sería relleno de nadie, ni mucho menos comparsa y metería el acelerador a toda velocidad para ganar con el apoyo ciudadano. En tantos años e incluso décadas en donde he participado como candidato a gobernador, senador, diputado federal, presidente municipal y en los medios de comunicación, he construido una plataforma y estructura política natural, sin nombramientos pero con personas espontáneas, decididas y que están dispuestas a participar para que el poder ciudadano retorne al pueblo. Pronto definiré mis aspiraciones políticas. Gracias a los que me ven como representante del pueblo. Sería un gran honor poder representarlos.POSDATA UNO.- Celaya y Guanajuato requieren un cambio. Ya tantos años pintado de azul esto se convierte, lógicamente, en un cacicazgo político inaguantable, el cual es un reto imprescindible terminar. La alternancia en el poder es absolutamente necesaria. El agua estancada se corrompe y pudre. Así como en el pasado el Pri, nos dominó por muchos años, ahora lo hace el Pan y es lo mismo. La alternancia en el poder es una condición intrínseca de la democracia, si no se hace, entonces es una democracia simulada.POSDATA DOS.-Dice Peña Nieto que muchos manifiestan que la corrupción es la causa de todos los males y que esto no es verdad. Pues que tonto, malintencionado y corrupto es, porque la raíz de los males de México, incluyendo la violencia e inseguridad es, indudablemente, la corrupción. Si él no reconoce esto, entonces que no nos extrañe que el país ande sumido en esta terrible desintegración social. Si la cabeza está mal, pues entonces todos los demás miembros del cuerpo social lo van a estar.En el penúltimo año de su gobierno, no veo a un Peña que quiera rectificar los tremendos errores de su administración. Y el problema medular de este gobierno peñista es la corrupción. Todos los gobiernos pasados fueron corruptos, pero este de Peña llegó al más profundo abismo de la corrupción. Así será recordado por la historia.