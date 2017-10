En Guanajuato se apostó al TLC, pero llegó Mr. Trump y se fastidió la fiesta…

Publicidad

Para México en el Tratado de Libre Comercio con EUA y Canadá, el TLC, no se buscaba precisamente un mayor intercambio comercial, sino un instrumento confiable a nuestros socios para atraer sus inversiones;Esto es, un instrumento que les otorgara las necesarias garantías jurídicas que nuestro invalidado estado de derecho no les podía otorgar.El aumento en las exportaciones, en particular con EUA, fue una segunda intención y momento, pero ha correspondido básicamente a aquellos productos maquilados en las grandes empresas estadounidenses que decidieron trasladarse a México.De este modo, a nuestros pretendidos socios se les ofrecía el mejor de los tratos imaginables;Esto es, plenas garantías jurídicas a sus inversiones y derechos intelectuales, a través de este Tratado y, por otra parte, una débil y corruptible legalidad interna en materia laboral, civil o ambiental.Esto último se tradujo en garantías complementarias de bajos salarios, en la anulación de los derechos laborales o sindicales, entre otros, y en la abierta oportunidad industrial de contaminar nuestros ecosistemas sin mayores costos.Así pues, y para un mayor absurdo, nuestras mayores tachas como nación, esto es, nuestro invalidado estado de derecho y su gran corrupción endémica, se convirtieron en nuestra mayor virtud competitiva…Y en un plan abiertamente obsequioso, México también se comprometió a desarrollar las más crueles recetas del neoliberalismo rampante;Así, sofocando la demanda interna, cediendo la potestad de su banca central, anulando los derechos laborales, desmantelando la propiedad pública, malbaratando sus empresas, y otras muchas.Ahora, después de casi 24 años de vigencia de este TLC, descubrimos que nuestra economía no ha crecido, que el ingreso se ha concentrado en grado superlativo, que el País se ha balcanizado, y que la pobreza, corrupción y violencia alcanzan niveles inconmensurables.Sin embargo, y pese a este inequívoco desastre, se sigue insistiendo en profundizar este aberrante esquema, atendiendo con marcada preferencia intereses ajenos al general.Y uno de estos fieles insistentes ha sido precisamente el gobierno de nuestro Estado, que todo lo apostó en su intención de convertirnos en el mayor clóster de maquilas automotrices del País.Ahora se nos presume que la economía de Guanajuato “crece” muy arriba de la media nacional, pero con el único agregado de estas maquilas automotrices;Pero se disimula que también han crecido la pobreza, inseguridad y violencia, muy por arriba de la media nacional.Al final el TLC ha incumplido todas las promesas de más crecimiento y desarrollo para México; y Guanajuato es el ejemplo más nítido de este colosal fracaso…Ahora las dificultades en la renegociación del TLC ponen en entredicho la vigencia de este descarriado esquema;Su eventual terminación o modificación sustancial, nos dejará “colgados de la brocha”, esto es, sin capacidad alguna de auto gestión económica y con una gravísima descomposición de nuestro tejido social.Y es que la perversidad de este esquema tiene su origen en la posición y forma en que fue ideado desde la parte mexicana;Esto es, desde el autoritarismo más corrupto, el salinista, que buscaba cancelar la propiedad e inversión pública sustituyéndola por la privada, y en preferencia por la de procedencia extranjera.Como se ve, desde la corrupción era imposible promover el cambio hacia un pleno estado de derecho que otorgara las necesarias garantías jurídicas a esas inversiones;Sin embargo, en un perverso giro, la ausencia misma de estado de derecho fue ofertada como un complemento virtuoso a esas garantías, que, por otra parte, sí se otorgaba a través del susodicho TLC.Así pues, se optó por la más brutal e inmoral de las encomiendas; esto es, venderles a nuestros socios nuestras lacras institucionales como supuestas ventajas competitivas, en un obsesivo afán por atraer inversiones.Pero llegó Mr. Trump, y les fastidió la fiesta…@inigorota