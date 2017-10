“¿Estudiar?, no gracias”

Publicidad

Esta fue la respuesta a mi cachorro a un mensaje que decía: “En la entrada de una universidad de Sudáfrica está la siguiente reflexión: Para destruir una nación, no se requiere de bombas atómicas o de misiles de largo alcance. Solo se necesita bajar el nivel de educación y permitir que se copie en los exámenes.”… Y añadiría, construir un sistema con pase automático de grado, aunque no se tengan los conocimientos, quitando al alumno y a sus padres la responsabilidad por el aprendizaje (caso mexicano).Esto producirá irremediablemente: Pacientes que mueren en manos de “doctores”. Edificios que colapsan al ser construidos por tales “ingenieros”. La economía colapsa en manos de tales “economistas y contadores”. El humanismo muere en manos de esos “líderes morales y religiosos” y la “justicia” desaparece en manos de tales “jueces”. El colapso de la educación es el colapso de la nación.”… de verdad créeme estimado lector, la reflexión es sudafricana, aunque le quede como anillo al dedo a México para describir la lenta destrucción de la República, en otros tiempos nación soberana.Soy contador público egresado de la Universidad de Guadalajara (estatal), pero llevo años que no practico mi carrera porque consideré que mi cuerpo no está diseñado para estar sentado por horas y que no me aporta ningún beneficio intelectual, emocional ni espiritual, es decir, no me da calidad de vida el estar trabajando para cumplir requisitos y reglamentos de un sistema que detesto por antinatural, inmoral y lesivo, como es el neoliberal, que se nutre del consumo depredador del planeta, para mantener una planta productiva que genera empleos para enriquecer a una clase capitalista que vive de usufructuar el trabajo de las personas y de subyugar a los ciudadanos, aprovechándose de la tecnología que los desplaza, convirtiéndolos así en masa desechable que existe para alimentar “temporalmente” un sistema que como requisito para tener el control, necesita alimentar gobiernos constituidos, en muchos casos por políticos y burócratas que viven del trabajo ajeno y que cubren plazas para las que no están capacitados para ser pagados por servicios políticos y electorales prestados a los partidos que generan candidatos al servicio de los propios partidos, que no de la ciudadanía, que mediante leyes hechas por los mismos a través de congresistas que deben sus puestos, no al elector, sino a quien otorga la candidaturas, producen leyes que obligan al sector comercial, industrial y de servicios a llevar contabilidades que permitan a las autoridades recaudar impuestos injustos y mal manejados para alimentar el modelo de corrupción política y de gobierno que tenemos… Por eso dejé de trabajar como contador, lo que visto en retrospectiva, debió llevarme en mis años mozos a tomar la decisión de no estudiar y optar por vivir y así, a través de la vida y las experiencias, aprender y adquirir capacidades que en un mundo competitivo me permitieran, no solo sobrevivir desde el punto de vista económico, sino alcanzar mi propia plenitud como hombre y ciudadano libre para así ser feliz.A lo anterior añadiría que ser contador, administrador, arquitecto o ingeniero, en un mundo dominado por corporaciones monopólicas y por una modelo educativo construido con las patas, que con un marco legal inmoral e impráctico permite la proliferación de escuelas patito, ¿me escuchas AMLO?, que “avientan” al mercado profesionistas mal preparados mientras se enriquecen, convierte el mercado laboral en una casa de putas en donde, para sobrevivir, cada profesionista se vende más barato, desplazando a quienes, en un derecho y acto de justicia, buscan cobrar lo justo para vivir con dignidad; ello en beneficio del capital depredador.No es de gratis como nuestros congresistas y gobernantes se hicieron tarugos ante el llamado a pagar “mejores salarios” en México, hecho por el Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, al advertir que pagar salarios de esclavitud para ser competitivos, es una forma de competencia desleal de México con sus socios comerciales… En tanto esto no cambie: ¡Estudiar?, no gracias ¿Cómo para qué?… ¡Así de sencillo!