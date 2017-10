Así terminó Heather Hardy tras su pelea en la MMA

Mujeres que enamoran... Heather Hardy. Ellas quien arriesgan todo, pelean con el corazón sin importar nada. pic.twitter.com/Yc1Pz4dMQj — Fighters Magazine (@FightersMagz) October 21, 2017

La empresa de artes marciales mixtas Bellator, es una de las más importantes alrededor del mundo al grado de que para muchos es la principal competencia de la conocida UFC.Los eventos realizados por Bellator se estructuran principalmente en torno a los torneos, el ganador de dichos certámenes se lleva una buena cantidad de dinero y la oportunidad de ser campeón.Este viernes, se dio una pelea la cual será recordada por muchos aficionados presentes en la arena debido a la terrible paliza que recibió la ex boxeadora de 35 años de edad, Heather Hardy.Pese a que Heather Hardy mostró un gran corazón arriba del octágono, no fue suficiente para hacerle daño a su rival que dicho sea de paso, sabía lo mal que había puesto a la ex boxeadora, razón por la cual en ningún momento dejó de atacar violentamente con el objetivo de terminar el combate antes del límite