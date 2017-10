'Cruz Azul no es un equipo grande': Paco Jémez

Publicidad

Reportero: "Cruz Azul tiene que levantar porque es un equipo grande".



Paco Jémez: "No, no, no somos un equipo grande". pic.twitter.com/S8SH7bBPQ2 — TDN (@tdn_twit) October 22, 2017

Paco Jémez, dejó en claro la realidad del Cruz Azul con sus declaraciones, pues fue tajante sobre la situación que vive el club en este momento."Hoy lo hemos dejado muy en claro, no somos un equipo grande. No hemos estado a la altura".El estratega español fue muy sincero, como lo ha demostrado desde que llegó a la Noria, ya que en su momento dijo que la institución es grande pero este equipo no lo es. Hoy señaló que Cruz Azul jugó su peor encuentro.Los celestes perdieron 3-0 ante los poblanos, pues durante los 90 minutos Cruz Azul no metió ni las manos. Ahora se enfrentará al América el próximo martes, en los Octavos de Final de la Copa MX.