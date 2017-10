El recién ascendido que humilló a Jose Mourinho

Publicidad

Sin duda, lo más sorprendente del sábado fue la derrota del Manchester United en casa del recién ascendido Huddersfield Town (2-1), derrota que deja al equipo de Pep todavía más líder de la Premier League, con cinco puntos de ventaja sobre sus vecinos.Mientras el Manchester City ganaba su partido, los rojos sufrían un tropiezo histórico a manos del recién ascendido Huddersfield Town (2-1) y estrenaban su casillero de derrotas esta temporada en la liga.En apenas cinco minutos, del 28 al 33, el Huddersfield le había endosado un 2-0 a un United que sólo había recibido dos goles en las ocho jornadas anteriores de liga.Primero el australiano, tras un error en la entrega de Mata, y después, al fallar Lindelöf en un saque largo del portero rival, vieron portería en los de casa. Rashford descontó en la recta final, pero la reacción del equipo de Mourinho no se consumó y los ‘Terriers’, que llegaban al duelo tras encadenar seis partidos sin ganar, celebraron su primer triunfo sobre el United desde 1952.Ganó el mejor equipo. Es así de simple. Hay que darles el crédito que merecen. Tuvieron una actitud diferente de la nuestra y la motivación y el deseo que nos faltó a nosotros. Todos en el estadio sintieron en los primeros minutos que un equipo estaba preparado para darlo todo y el otro no. Mis jugadores quizá lo sintieron en el descanso”, dijoal término del partido.“Es un shock y estoy sorprendido. Ahora tengo que analizar y cambiar cosas, aunque éste no es el momento. Tenemos que felicitar a los ganadores porque lo buscaron más que nosotros”, expresó el técnico portugués, visiblemente decepcionado.