¡Entérate! Estas son las 10 canciones más escuchadas

Estas son las 10 canciones más escuchadas en México de la semana:1.- “Friends” - Justin Bieber con BloodPop2.- “Robarte un beso” - Carlos Vives con Sebastián Yatra3.- “New Rules” - Dua Lipa4.- “Optimista” - Caloncho5.- “Una lady como tú” - Manuel Turizo6.- “3 AM” - Jesse & Joy con Gente de Zona7.- “Look What You Made Me Do” - Taylor Swift8.- “Mi buen amor” - Mon Laferte con Bunbury9.- “Too Good at Goodbyes” - Sam Smith10.- “Mi gente” - J Balvin y Willy William