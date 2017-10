Kate del Castillo revela porqué tuvo contacto con 'El Chapo'

Kate del Castillo dice que solo desea cerrar un ciclo y espera conseguirlo con el estreno de la serie documental “El día que conocí al Chapo”, ahora en Netflix.

La serie de tres capítulos presenta la versión de Del Castillo de los acontecimientos que rodearon su encuentro de 2015 con Joaquín “El Chapo” Guzmán, el entonces prófugo capo mexicano del narco. Desde entonces fue capturado y extraditado a Estados Unidos, donde aguarda un juicio.

Cuando Del Castillo se reunió con Guzmán, dijo que fue con la intención de hacer una película sobre su vida. Trajo con ella a dos productores de cine y al actor Sean Penn, quien luego escribió un artículo para la revista Rolling Stone sobre el encuentro.

Del Castillo y Penn han dado versiones contradictorias de lo ocurrido. La actriz también ha insinuado que cree que Penn avisó a las autoridades de la reunión, que por último llevó a la captura de Guzmán.

Penn, a través del publicista Mark Fabiani, cuyo cibersitio lo describe como especialista en el manejo de crisis, describe los esfuerzos de Del Castillo como “nada más que un relato barato estilo (el diario amarillo) National Enquirer hilado por una persona fantasiosa cuya sed de fama es tan chabacana como transparente”.

En una entrevista con The Associated Press realizada en inglés, Del Castillo describió a Penn como “verbal y psicológicamente abusivo”. Penn, a través del señor Fabiani, respondió que Del Castillo está agregando ahora “denuncias lascivas a su repertorio de entrevistas para atraer la atención a su documental y a ella misma”.

Del Castillo habló del documental, de Sean Penn y de cómo ha salido adelante. A continuación extractos de la entrevista.

___

AP: ¿Qué esperas aclarar con “El día que conocí al Chapo”?

Del Castillo: Bueno, primero que todo (los medios) lo sexualizaron todo. ... (Dijeron) que yo tuve una relación sexual con el señor Guzmán, que yo estaba obsesionada con él, que él estaba obsesionado conmigo. Muchos hombres lo han visitado y a muchos otros prófugos o capos de la droga y dicen, 'Dios mío, qué listos, qué inteligentes, qué valientes que son'. Pero si eres una mujer entonces te sexualizan. Es un modo vulnerable de criminalizar a una mujer.

AP: Tu correspondencia con Guzmán comenzó con lo que pareció ser un tuit halagador sobre él. Él es un criminal pero algunos también lo ven como un héroe popular. ¿Cómo lo describirías tú?

Del Castillo: Bueno, sin duda él no es ningún héroe. Eso es todo lo que puedo decir. Pienso que todos tenemos el bien y el mal dentro de nosotros pero no podemos olvidar quién es él. Él es un criminal. ... Lo vi y fue un caballero. Fue muy amable conmigo, con nosotros, ama mucho a su familia así que eso es parte de las cosas interesantes que yo quiero mostrar si llego a hacer la película, la historia de su vida, lo que pasa adentro de esa mente. ¿Qué le pasa por la cabeza? ¿Cómo se convierte un niño de Badiraguato, Sinaloa en el capo de la droga No. 1? ¿Quién los ayuda? Porque él no está solo, ¿verdad?

AP: ¿En qué momento después de la reunión con Guzmán sentiste que la situación se había salido de control?

Del Castillo: Cuando regresamos comenzó mi pesadilla porque tuve que trabajar para Sean, literalmente traduciendo su artículo, enviándoselo al señor Guzmán, que entonces era un fugitivo así que no siempre respondía y Sean gritaba que tenía una fecha de entrega y El Chapo tenía que aprobarlo. Para mí fue traducir y si lo recuerdas era un artículo muy largo así que tuve que traducirlo todo y solo las primeras versiones, porque yo nunca vi la versión final, así que comencé a trabajar para él y ahí fue cuando todo _ tuvimos muchas peleas. Entonces, claro, cuando capturaron a El Chapo, para mí ese fue uno de los peores días porque el fiscal general dijo que fue por una actriz y un actor de Hollywood. ... Realmente temí por mi familia.

AP: Tú y Sean Penn tienen versiones diferentes de lo ocurrido.

Del Castillo: Él tiene una percepción de lo que pasó y yo tengo otra. ... Tratamos de contactarlo muchas veces en el documental y él decidió ignorar las solicitudes y entonces lo vio y ahora quiere hablar y ser parte de él y lo siento, es muy tarde. (Nota: Penn dice que es común pedir ver una parte de un proyecto antes de aceptar participar en él. Tras verlo, Penn pidió un cambió que no se hizo).