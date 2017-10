Buscan confirmar muertes por dengue

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Cuatro fallecimientos de guanajuatenses, en Celaya, León y Acámbaro, se encuentran en revisión por expertos del Centro Estatal y Federal de Vigilancia Epidemiológica para confirmar o descartar que la causa de muerte sea por dengue.Así lo informó el Secretario de Salud del Estado, Daniel Díaz Martínez, durante su presencia en Irapuato en el Congreso de Cirugía del Estado de Guanajuato, donde señaló que será cuando se confirme o descarte la causa de muerte cuando se den a conocer los resultados.A la fecha se registran más de 12 mil casos de dengue en Guanajuato, por lo que el Secretario de Salud indicó que se trabajan con pacientes que presentan la sintomatología y con los casos confirmados, reconociendo que la Secretaría se ha visto “rebasada”.Agregó que se cuenta con 26.2 millones de pesos más para trabajar ante el escenario que se presenta en Guanajuato por el brote de casos de dengue.Indicó que se trabaja de la mano con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de que el delegado de la institución en Guanajuato, Sergio Santíbañez, hubiera confirmado una muerte por dengue en León.“Hasta que no estamos completamente seguros de que existe una relación epidemiológica se tiene que dar a conocer, todos los casos de cualquier persona que lamentablemente fallezca a consecuencia de un padecimiento de interés epidemiológica, tienen que ser revisados por expertos en la materia, y las personas involucradas y relacionadas, lo manejamos siempre con mucha responsabilidad, también por las familias de las personas que fallecieron”, explicó.Díaz Martínez pidió a la ciudadanía, sobre todo a quienes se encuentran en grupos vulnerables, que se vacunen contra la Influenza, contando con un total de 126 mil dosis para los guanajuatenses que forman parte de estos grupos.“Este es el momento de vacunarse (...) es muy importante señalar que las mujeres embarazadas, los mayores de 65 años, los menores de 5 años, las personas con VIH, con cáncer, con algún riesgo agregado como Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), así como el personal de salud, deberá acudir a aplicarse la vacuna”, indicó.El Secretario de Salud insistió en que no se pierda tiempo para aplicarse la vacuna, pues es el tiempo adecuado para que la vacuna pueda activar su efecto de protección.“El promedio de tiempo que tarda para hacerse efectiva (la vacuna) es de dos semanas, si nosotros nos aplicamos la vacuna en enero o finales de diciembre, que es cuando está el pico más alto de casos de influenza, cuando baja más la temperatura, no será efectivo”, indicó.