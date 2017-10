Justifican viaje de funcionarios

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Realizar el viaje al estadio Azteca, en Ciudad de México, para ver el partido de América contra Chivas fue un premio a los funcionarios y regidores de Irapuato.Así lo señaló el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, al ser cuestionado sobre la asistencia de familiares de funcionarios al viaje, con gastos de transporte pagados por el Municipio, el 18 de octubre.“Es una cantidad menor, y creo que premiar a esos jóvenes y también a varios funcionarios con un viaje a la ciudad de México ... malo que los hubiera mandado a París, no la ‘muelen’”, comentó.El viaje, con un costo de 146 mil pesos, dijo el alcalde, no fue caro al contemplar la asistencia de 200 personas al mismo, asegurando que contemplar a familiares de funcionarios fue realizado con su permiso.“La verdad yo creo que hay otros asuntos mucho más importantes. Yo di la autorización para que los funcionarios fueran acompañados de familiares, si hacemos una división entre lo que costó el viaje y las personas que fueron, andan gastándose cerca de 800 pesos, lo que no creo que sea una cantidad exagerada”, opinó.El alcalde agregó que este viaje fue una oportunidad de demostrar unidad, señalando que la cantidad que se invirtió fue menor, además de señalar que funcionarios como su Secretaria Particular, Itzel Balderas, fueron por órdenes del mismo edil.“En el caso de mi Secretaria Particular yo le ordené que fuera, finalmente ella es la que estuvo en control de la Copa Comunidades, y la que tiene el contacto, estaba autorizado el viaje con dos personas”, finalizó.