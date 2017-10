Sanciona Profeco a 61 gasolineras y gaseras

Publicidad

En lo que va del 2017, autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha sancionado a 61 gasolineras y gaseras por distintas irregularidades, entre ellas no vender litros completos.“Por lo regular tienen una negativa a la revisión, porque no respetan los precios, no dan litro por litro, son las gasolineras y gaseras en lo que va del año”, explicó el subdelegado de Profeco en Irapuato, Roberto Zamora Guerrero.Detalló que de estas 61 gasolineras y gaseras, 15 se encuentran en la ciudad.“Las sanciones económicas son de 250 a 850 mil pesos, Hacienda es quien les cobra, ese dinero ingresa a Hacienda no a Profeco”, explicó el funcionario.Zamora Guerrero agregó que las gasolineras y gaseras son de la región que contempla la delegación de Profeco, en ciudades como Salamanca, Irapuato, Celaya y Comonfort, entre otras.Además, el personal de Profeco realizó una calibración de mil 253 básculas de negocios de distintos giros, como tiendas de abarrotes, centros comerciales y tortillerias, entre otras, ajustando las básculas para que vendan kilos de a kilo.