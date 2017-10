Publicidad

Fuera de todo ritmo natural de vida, el amor y el odio, son dos sentimientos que disturban la demografía terrestre a través de un indómito hecho de procrear y un sórdido proceso de matar. El registro bíblico de una primera pareja humana bien puede representar a personas aparecidas en el período cuaternario de la tierra que se multiplicaron con amor hasta alcanzar de forma sostenida el principio de la especie. Y de forma paralela, el odio, se anotó desde esos albores a través del asesinato perpetuado por Caín sobre su bondadoso hermano menor, Abel.Sin el interés de llegar a la precisión, todo apunta a pensar que los conceptos de amor y odio tienen vigencia desde hace cuarenta o cincuenta mil años. De modo es que caminar retrospectivamente sobre la senda de la historia llevará a concluir que las circunstancias no son tan diferentes entre épocas presentes y las de antaño. Pero bueno ahora los humanos somos más y tenemos que ir por partes. Hablemos del amor y su función reproductiva. Es claro que la multiplicación de seres ha sido un dolor de cabeza para algunos países. China, India y México mismo, por ejemplo, no saben qué hacer con tanto nacimiento de chiquillos. Buena parte de los niños nacen de madres solteras o viven con madres abandonadas en lo escarpado de las orografías patrias, los páramos inhóspitos o los suburbios antihigiénicos. Y, desde luego, todo lleva a pensar que no es precisamente el amor paterno lo que los trajo al mundo. Así, por desgracia nacen muchos, y, vergonzantemente, los nacidos, tiene que desarrollarse en el seno de un sistema de seguridad social insuficiente que no les otorga ni las mínimas protecciones de educación, salubridad y trabajo decorosamente remunerado.Por otro lado, el incontrolable crecimiento poblacional y la imposibilidad de atención al suceso, acarrea las inauditas polarizaciones de riqueza que van desde los contados y ostentosos registros de la revista Forbes, hasta las lacerantes áreas repletas de pobreza y pobreza extrema. No es difícil entender que un México de recursos naturales, llamémosle medianamente bastos, tenga una distribución de riqueza tan inequitativa, que, por sí misma promueva el odio de manera natural entre los olvidados. De modo es que así las cosas llegan a los extremos de permitir que el filo de una navaja, la bala de un arma de fuego o un golpe despiadado, priven la vida de cualquier desconocido transeúnte bajo el odio fugaz, efímero e irracional de otro desconocido y postergado atacante.Comentarios a: [email protected]