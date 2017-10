Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Cuando hablamos de Irapuato en la época prehispánica la gran mayoría de las personas tienen en mente a los grupos de tarascos que según se dice habitaron en Irapuato antes de la llegada de los españoles. Algunas personas incluso los han imaginado viviendo a las orillas de una laguna muy al estilo de Pátzcuaro o al lago de Texcoco. Sin embargo, las investigaciones más recientes han demostrado que los tarascos, junto con otros grupos indígenas que se establecieron en Irapuato como lo fueron los otomíes y los nahuas, llegaron en el siglo XVI acompañando a los colonizadores españoles. Estos grupos indígenas fueron también colonizadores y no vivieron en este territorio en la época prehispánica. Por lo tanto, al hablar del Irapuato prehispánico y sus habitantes nos referimos a los grupos que habitaron mucho antes del siglo XVI y que sabemos, por los sitios arqueológicos que existen en nuestro municipio, que vivieron de forma sedentaria hasta antes que el clima cambiara y tuvieran que emigrar al sur.El municipio de Irapuato cuenta con aproximadamente veinticinco sitios arqueológicos y no sería raro que se encontraran muchos más. Estos sitios son una evidencia de que nuestro municipio estuvo habitado por grupos sedentarios que habitaron por mucho tiempo; viviendo de la agricultura y de los recursos naturales que nuestro territorio les ofrecía. Estos grupos debieron tener una estructura social estratificada, es decir, con una clase dominante y una clase sacerdotal sustentada por el trabajo de una mayaría dedicada a la agricultura, a la cacería y a la recolección de alimentos. Durante el tiempo en que estos grupos habitaron, el clima era muy diferente al que conocieron los españoles en el siglo XVI. Irapuato era un lugar más lluvioso, con una mayor abundancia de flora y fauna. Esto permitió el desarrollo de sus habitantes prehispánicos. Pero con el tiempo el clima cambió, volviéndose más seco, lo que provocó una migración que dejó en el abandono este territorio. Al momento de la llegada de los españoles no había habitantes sedentarios en esta zona. Ya para entonces la mayor parte de lo que hoy es el estado de Guanajuato estaba habitado por grupos nómadas que al viajar de un lugar a otro durante todo el año, no tenían construcciones permanentes como los grupos que habían habitado siglos atrás. Esto ocasionó la creencia, hasta hace poco aceptada, de que en el estado de Guanajuato no hubo sociedades complejas y sedentarias en la época prehispánica. Pero los nuevos descubrimientos que se han hecho en muchos municipios del estado, incluyendo obviamente los de Irapuato, han cambiado esta idea.Los asentamientos prehispánicos descubiertos hasta ahora muestran que los grupos sedentarios prehispánicos estuvieron por todo el municipio de Irapuato, pero uno de las zonas con mayor evidencia de asentamientos es el cerro de Arandas. Estos grupos tenían la costumbre de habitar los cerros y dejar las tierras bajas, propensas a inundaciones, para la agricultura. Sin embargo también en las zonas de los cerros, como en el de Arandas, se construían terrazas para poder cultivar. Esto explica por qué la mayoría de los vestigios prehispánicos se han descubierto en los cerros. Fueron los españoles colonizadores quienes empezaron a habitar las zonas bajas a las orillas de los ríos.Las investigaciones del Irapuato prehispánico aún están en sus inicios, lamentablemente muchos de los sitios arqueológicos han sido víctima de saqueo, vandalismo y daños causados por desconocimiento. De cualquier forma esperamos que en el futuro podamos conocer mucho más de los grupos que habitaron estas zonas y que este conocimiento sirva para concientizar sobre la importancia que tuvo nuestro territorio en los tiempos prehispánicos.Finalmente, para aquellos que quieran conocer más sobre los sitios arqueológicos de Irapuato, les recomiendo el libro Asentamientos prehispánicos en la cuenca del río Guanajuato. Municipio de Irapuato, Gto. de la arqueóloga Susana Leticia Meave del Castillo, editado por el Archivo Histórico Municipal de Irapuato.