LA INEPTOCRACIA

El término “ineptocracia” no está incluido aún en el Diccionario de la Real Academia Española aunque, si dividimos en dos la palabras, sí encontramos a cada una de ellas con una explicación clara de lo que significan.Así, “inepto”, es un término que alude a una persona ‘no apta’ ‘ni a propósito para algo’; ‘necio o incapaz’; y “cracia” significa ‘gobierno’, ‘dominio’ o ‘poder’. Sin embargo, la Real Academia de la Lengua Española, tiene como misión principal, velar por los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las necesidades y realidades de sus parlantes y no se quiebre la esencial unidad que se mantiene en todo el ámbito hispánico.De tal manera, no tardará en ser incluida esta palabra en los diccionarios y así, pudiera entonces decirse que la palabra “ineptocracia” es aquella que califica a las personas necias en vivir del presupuesto, incapaces, sin aptitudes de servicio y que luchan por estar más a propósito para servirse a sí mismas por medio del gobierno, del poder, de la calumnia, de la mentira.Es inevitable que se haya dado origen a este calificativo, ganado a pulso, por la inmensa mayoría de servidores públicos pero, muy en particular, por los integrantes de los poderes republicanos. Y para ahondar el pozo en que se encuentra el país, se le ha añadido como ingrediente adicional: la reelección, esa continuidad de “ineptócratas” arbitrarios; expertos explotadores y maestros en la irónica burla hacia el pueblo, para el pueblo y por el pueblo.En otras palabras, como señalé en mi anterior artículo, ahorita pululan los demonios pero, en algunas semanas, en unos meses más, estaremos atiborrados de aleteos angelicales, de querubines, serafines y arcángeles que volverán a empapar su dedo en el atole de la demagogia para que el cándido pueblo les ayude con su sacrosanto voto en las urnas que serán auditadas por el INE en los términos que le sean marcados puntualmente o entre líneas.Por cierto, ¿alguno de ustedes, apreciables lectores, tiene los datos de cuántos miles de millones de pesos, de sus innecesarias prestaciones, canalizaron los partidos políticos, los poderes republicanos, los estatales, etc., para quienes perdieron familiares, habitaciones y para la reconstrucción del México dañando por los desastres padecidos por los terremotos? ¿Cuánto “sacrificaron” de “nuestro dinero” cada uno de los partidos políticos o de los poderes republicanos, de los estatales, etc., para esos fines?Universalmente les deseo, hoy y siempre, Salud, para que logremos nuestros objetivos en la vida. Fuerza, para que no nos desalentemos ante las adversidades y, Unión, para que no seamos divididos en nuestras convicciones. Prohibida su reproducción parcial o total. La copia o distribución no autorizada de este artículo y, en su caso, su correspondiente imagen, infringe los derechos de autor.