Luego de haber platicado con los lectores de mis artículos en este estimado Diario, el último titulado ‘los octubres’ y que espero les haya gustado e interesantes los comentarios sobre los días más importantes de este mes que casi termina, ahora platico sobre un tema que es fundamental para la consecución de la vida en nuestra ciudad y el planeta en general; este tema es el de ‘regeneración’. ¿Qué significa esta palabra? ¿Cuál es su relación con nuestra historia y vida? Regenerar, vocablo que significa, volver a generar; recuperar lo perdido o destrozado, etc. Sucede que en Irapuato, nuestra ciudad cada vemos con tristeza y preocupación muchas acciones en contra de la conservación de la ciudad en el campo climático, biológico y hasta el peatonal. Al transitar por nuestras calles, jardines, plazas o avenidas vemos como continúan talándose los árboles; como se mezcla el agua de lluvia con las negras que provienen de los drenajes de los sanitarios, lavaderos y demás. Igual, las aguas residuales no se reciclan, si así lo fuera, con ellas podrían hacerse cascadas artificiales sobre algunas pendientes en la ciudad. Muchas avenidas se están ampliando, para que los vehículos tengan más libertad: pavimentos de concreto hidráulico, tres o cuatro carriles vehiculares en cada sentido; reducción de camellones y áreas verdes, como prados o pastos y demolición de árboles que dan sombra y oxigenan el medio ambiente, lleno de polución por causa de los mismos, vehículos a quienes se les protegen. Y me pregunto, y a mis lectores también: ¿Y los peatones qué? ¿Quién los (nos, en muchos casos) protege? La ciudad nuestra, y muchas en diversas ciudades, se le está dando preferencia al vehículo pero se olvidan que las ciudades han sido y deben seguir siendo, trazadas y regeneradas en favor de los peatones. Es decir, el peatón debe ser ‘el rey de la ciudad? ¿Estamos de acuerdo? Y ¿Por qué? Sencillamente porque el humano, es decir el hombre, tiene supremacía sobe la máquina. No olvidemos que somos, los humanos, seres terrestres, que cuenta más para nosotros, la seguridad más que la velocidad. ¿Por qué nos ha invadido la obsesión de llegar más rápido, para comer más rápido ,para regresar al trabajo , más rápido y regresar a la casa, más rápido, para descansar más rápido y demás. ¿Y el disfrute de la vida? ¿Qué?

Irapuato, Gto., octubre del 2017

Arq. Javier Martín Ruiz Cronista de Irapuato [email protected]