¿Compraría usted pastillas de marihuana para el dolor?

El miércoles pasado, en la página B.6 de la sección editorial de nuestro periódico am, se publicó un artículo titulado “Cuidados paliativos y tratamiento del dolor”, escrito por el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz. Interesantísimo. Me permito reproducir unos renglones para entrar de lleno en materia: “Las personas vivimos en general más, y mayoritariamente morimos de enfermedades crónico-degenerativas. La combinación de ambos factores produce enfermedades largas y dolorosas, así como procesos extendidos de deterioro físico y mental, en muchos casos con dolor”.En mi familia, mi padre, mi madre y una de mis hermanas mayores, murieron en las circunstancias arriba mencionadas. Para mis hermanos y yo fue algo tristísimo sabernos impotentes ante los dolores que sentían. Sus decesos nos trajeron un sentimiento de cierto alivio, al acabar para ellos tanto sufrimiento. Otra cosa fue el consuelo espiritual que nos invadió al verlos partir en comunión con Dios.Cuando yo era niño, vivía en San Juan de los Lagos, en una casa céntrica de la calle Rita Pérez de Moreno. Sabía -porque lo comentaban mis familiares y los vecinos- que en la casa de enfrente (colonial y de dos pisos), dos hermanas, las señoritas X, de distinguida estirpe y edad avanzada, tenían en una maceta del patio una planta de marihuana y usaban la hierba para frotarla en sus piernas reumáticas. “Son para quitar el dolor”, explicaban. No me pareció raro, pues en la escuela cantábamos el 20 de noviembre, celebrando la Revolución Mexicana, la canción “La Cucaracha”, cuya letra dice: “La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana qué fumar”.Y cuanto cumplí 15 años de edad, leí “Tropa Vieja”, del General Francisco Luis Urquizo Benavides, donde narra cómo, después de una batalla, los revolucionarios recogieron a sus heridos y bajaban de un cerro con uno de ellos en camilla. Pero el mílite sufría tanto que pedía a sus compañeros “por caridad”, “por su madre”, que lo mataran de un balazo, pues no soportaba los dolores. Como no le hacían caso empezó a insultarlos hasta “echarle la viga de madre” al propio cabo. Indiferencia mantenida. Más solicitudes de morir del herido. Entonces una de las mujeres que los acompañaba, sacó un carrujo y le dijo: “dale una chupada a esto”. El herido lo hizo y se durmió.En su artículo, el Ministro José Ramón Cossío Díaz, que integró un equipo creado ex professo para estudiar -durante varios años- los cuidados paliativos y el tratamiento del dolor, dice que en el reporte que hicieron “se propone la adopción de un paquete básico de atención. Este se compone demedicamentos, equipos y recursos humanos. Los primeros son analgésicos de origen opiáceo para controlar el dolor. Por razones asociadas el consumo de drogas y a las políticas de prevención que ello suele conllevar, se dificulta la oferta de este tipo de medicamentos”.Para mi sorpresa, el viernes 20 de este mes, en la página B.7 de la sección editorial de am, se publicó un extenso artículo de Nicholas Kristof titulado “Narcos en batas de laboratorio”, donde afirma que las compañías farmacéuticas de Estados Unidos (las cita por su nombre), desde la década de 1990 “buscaron promover los analgésicos a base de opioides como los nuevos medicamentos estrella”. Para ello gastaron millones de dólares: 14 millones para publicidad en revistas médicas en 2011 (por citar un solo año); financiamiento para organismos “tapaderos” como Fundación Contra el Dolor de Estados Unidos, que afirmaba hablar en nombre de los pacientes que lo sufrían; cabildeo en el Congreso para quitarle poder a la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) y publicación de libros donde se mostraba la bondad de medicamentos a base de opioides.El año pasado (2016), en los Estados Unidos -cito a Kristof- “se dieron 236 millones de recetas médicas de opioides a estadounidenses”. Muchos abusaron del medicamento y por sobredosis murieron 64,000. Las drogas, por supuesto, no sólo se venden en farmacias; en las calles se ofertan subrepticiamente y adulteradas. El negocio deja ganancias cuantiosas.Un informe del Departamento de Estado de los E.U., presentado el pasado 4 de marzo, afirma que “Estados Unidos sufre la peor crisis de droga desde los años 80”. Y detalla la situación en varios países de América Latina, comenzando por México y continuando con Colombia “el mayor productor de cocaína en el mundo”. Sigue con Venezuela, Bolivia y otros países.¿Qué es lo que motiva a millones de seres humanos a consumir drogas? Creo que experimentar un placer o paliar un dolor. Recuerdo aquel tango: “Fumar es un placer, genial, sensual. Fumando espero al hombre que yo quiero, etc.” Y la canción “Entre copa y copa se acaba mi vida, llorando borracho tu perdido amor. ¡Qué negros recuerdos me traen tus mentiras, cómo cuestan lágrimas una traición!” Pero hay de dolores a dolores. Los causados por una enfermedad crónico-degenerativa, con procesos extendidos de deterioro físico y mental, deben ser atendidos no sólo con oportunidad, sino con verdadera solidaridad humana. Las autoridades deben considerar seriamente las proposiciones de la comisión de la que forma parte el Ministro Cossío Díaz.Hoy mismo, se informa que en Perú fue aprobado el uso medicinal de la marihuana. No dudo que en breve, ésta se aproveche mejor por doquier.