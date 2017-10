'Tenemos que apoyar hoy más que nunca': Pepillo Origel

Publicidad



“De repente siento que a la gente ya se le bajó el ánimo, y ¡no!, tenemos que apoyar hoy más que nunca, porque ya van a construirles (a los damnificados) sus casitas, y les hace falta desde un vaso, lo que se pueda”, dijo en entrevista con am.



“Si uno tiene la oportunidad de colaborar hay que hacerlo. En un principio hacías el llamado, la gente te responde, porque estaban muy dolidos, tristes y como que ya se les están pasando”, reiteró.



“Yo creo que en una semana voy a dar una noticia... me hicieron una propuesta con otra televisora. Sigo en Televisa, con mi programa de ‘Hacen y deshacen’, pero me hablaron de otra televisora y haré otras cosas, pero con el permiso de Televisa, yo creo que voy a ser el primero que va a estar en dos televisoras”, adelantó.

Ayer desde temprano las camionetas con colchones y utensilios de cocina llegaron al Centro de Acopio instalado por Juan José ‘Pepillo’ Origel en el estacionamiento de Plaza Mayor.Para la tarde, el camión de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) terminó por llenarse una vez más.Esta es la tercera ocasión que el comunicador realiza esta actividad en México, con el fin de apoyar a las familias que fueron afectadas por los sismos de meses pasados en México. Ahora tocó el turno de León, donde no le fue como esperaba.Después de las 5 de la tarde, el camión hizo uso de su completa capacidad, que al interior, albergó lámparas, cojines, tarjas de cocina, sillones, colchones, maletas, percheros y otros artículos del hogar.‘Pepillo’ enviará lo recolectado a las víctimas del sismo de septiembre en Oaxaca.‘Pepillo’ realizará su cuarta colecta en la Ciudad de México, la intención es llenar lo más que se pueda, la bodega que le prestaron para guardar el apoyo que irá directo a los damnificados en Oaxaca.“Cuando les entreguen sus casas a los damnificados vamos a ir a Oaxaca y vamos a entregar lo que recolectamos.“En León ya no haremos otra, quiero hacer otro en la Ciudad de México, porque todo lo que he juntado lo tengo en el Campo Militar número I, que fue donde me prestaron para poner todo; a todos los que les entreguen su casas les iremos llevando cosas”.‘Pepillo’ hizo un llamado a la población a no bajar la guardia, y seguir con el sentimiento de unión que prevaleció días después de las tragedias.Quienes no pudieron asistir en apoyo de los damnificados, podrán comunicarse al teléfono 7908502, donde obtendrán información en torno a dónde llevar los artículos del hogar en buen estado.El famoso comunicador Juan José ‘Pepillo’ Origel adelantó que dará una sorpresa en torno a su relación laboral con Televisa.‘Pepillo’ opinó respecto a las exclusividades, las que fueron retiradas en los últimos tiempos y que en lo personal, a él le afectó.“A mí me parece muy bien que toda la gente pueda venir de un lado a otro para trabajar, pero lo que no me parece es que me quitaran mi exclusividad (de 20 años); no creo que a nadie nos gustaría que te quiten el dinero de la noche a la mañana, el (famoso) que diga que no (le afecta), no le creo, porque tienes tu compromiso de vida, a mí sí me afectó y me dolió porque tengo muchos años en Televisa y jamás he dejado de trabajar... ahí tuve todos los programas ‘La Botana’, ‘La Oreja’, ‘Trapitos al sol’, ‘Derecho de Admisión’, pero (por otro lado) si hubiera sido el único me hubiera sentido, pero se las quitaron a casi todos”, opinó.