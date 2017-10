Ignoran por completo Parque Juárez

Publicidad



“Después de las cinco es cuando se pone feo, el otro día a una muchacha le quitaron todas sus cosas; está muy peligroso y más desde quitaron el paradero de las orugas”, comentó.



“Nosotros somos de aquí del barrio de San Miguel y seguido venimos a este parque y cada día se va más para abajo, está solo, feo, y en la noche está peor; urge que lo arreglen, lo volvieron a dejar caer”, agregó.

El parque Juárez luce sucio y descuidado, denuncian vecinos y comerciantes de la zona; aseguran que la hierba, al igual que la inseguridad, cada día crecen más.Uno de los barrenderos del lugar aseguró que la gente no debe visitar el parque después de las cinco de la tarde, ya que es la hora en que comienzan los asaltos.La hierba del parque luce descuidada.“Es preferible que no vengan después de esa hora porque hemos visto cómo los rateros atacan a los peatones”, añadió.Sergio Mendoza Ibarra, vecino, dijo que desde hace tiempo el personal de la Dirección de Parques y Jardines no acude a cortar el pasto y podar los árboles.“Mire, si me tiro al piso entre las hierbas ni me veo de lo grande que están; el Gobierno no le da mantenimiento. ¿Qué hacen con mis impuestos?”m cuestionó mientras se dejaba caer entre la hierba.Sergio Mendoza Ibarra, vecino, se tiró entre la hierba para evidenciar la altura.Pero pese a las fallas del sitio ubicado sobre el bulevar Timoteo Lozano, mucha gente sigue frecuentándolo y hasta llevan a caballos a pastar.“Venimos temprano para caminar un rato; sí nos da miedo por los robos, pero es el único parque que tenemos cerca de la casa”, dijo Ana Lira.