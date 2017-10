ZAPOTILLO, DESEOS

Publicidad

Al gobernador Miguel Márquez no le queda otra que ser optimista con el futuro del proyecto de El Zapotillo, pero los buenos deseos no son más que eso porque la Conagua es hora que no destraba nada.La obra del acueducto apenas inició y se estancó, y así sigue. La reunión esta semana de Márquez y el director de Conagua, Roberto Ramírez, fue más de lo mismo, decir que pronto habrá noticias.El titular de la Conagua evita visitar León e informar de viva voz lo que pasa. Las autoridades estatales y municipales ya no saben ni qué decir. “Va caminando”, según Márquez, pero pues ni un tubo ponen.El presidente de la Cámara Constructora en Guanajuato, Memo Ramos, admitió que entre los empresarios, sobre todo los pequeños, hay desconcierto por el retraso de pagos en obras educativas que son ejecutadas por el Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Guanajuato (Inifeg), y en particular de las que dependen de recursos federales como son las del programa “Escuelas al Cien”.El dirigente empresarial explicó que en el caso de obras federales los anticipos son del 30%, y hay casos de obras que tienen un avance físico del 90%, pero que sólo se ha cobrado ese pago inicial. En el caso de proyecto estatal la mayoría sale con un 50% de anticipo lo que da mayor liquidez al contratista.Ramos Mena declaró que algunos empresarios “están desmotivados, lo hemos visto, con la intención de ayudarles pusimos a su disposición a un asesor que conoce de obra pública, y de alguna manera les ha apoyado en la documentación, los volúmenes, y más”. Propuso que se modifique todo el proceso. Eso es parte de lo que uuuurge atender en la reforma a la Ley de Obra Pública del Estado que está pendiente.El Presidente de la CMIC en Guanajuato estimó que el monto de pagos pendientes del Inifeg ronda los 100 millones, aunque no necesariamente se trata de documentos o estimaciones que ya están facturadas, sino atoradas en diferentes partes del proceso desde la revisión y autorizaciones. “El hecho es que por más buenas intenciones que tenga Pedro Peredo (Director del Inifeg), sí hay que analizar”.La coordinadora de la fracción del Partido Verde Ecologista en el Congreso de Guanajuato, la diputada Beatriz Manrique, visita hoy Quintana Roo para una reunión en la zona maya como parte de sus recorridos de campaña para ganar simpatías en la contienda por la dirigencia nacional del PVEM. El planteamiento de la leonesa es dar al Verde una identidad con propuesta y candidatos propios, y no ser vejiga del PRI.La experimentada política de casa no la tiene fácil, compite con el dirigente nacional y coordinador Verde en el Senado, Carlos Puente, y con el diputado federal Arturo Álvarez. La campaña interna finaliza el 30 de noviembre y ya se alistan seis debates nacionales que serán todos los miércoles a partir del siguiente, que es el día 25 en Toluca, y está programado uno de ellos en León el 15 de noviembre.Manrique Guevara tendrá una amplia exposición en medios nacionales y en los tiempos oficiales del PVEM en radio y TV que se repartirá entre los tres candidatos. Betty no lo ha dicho pero el capital político que acumule, de no ganar la dirigencia, le podría alcanzar para apuntar al Senado. Al tiempo.Alrededor de 60 líderes priístas acudieron el jueves por la noche a la convocatoria del líder sindical del transporte, Fortino Batres, en las instalaciones de la sección XV del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, que comanda el doctor Gumersindo Mercado. El motivo de la cita es ir armando un proyecto de unidad (o lo que se pueda) de cara al proceso electoral que está a la vuelta de la esquina.Ahí estuvieron el dirigente municipal del PRI, Denny Méndez; el secretario Electoral Adjunto del Comité Estatal, Pepe Pedroza; el líder en León de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Manuel Sánchez; del sindicato del Hospital General de León, Bernardo Rodríguez; el exdelegado del Trabajo, Ángel Arellano, y priístas de viejo cuño como Primo Quiroz y Jacobo Cabrera.Entre los jóvenes ya con trayectoria pública estuvieron Juan Pablo López Marún, gerente estatal de Telecomm; Clemente Villalpando, exdelegado federal del Instituto Nacional de Migración (INM); Ricardo Cobián, exregidor del Ayuntamiento; Araceli Escobar, Poncho Orozco, Ricardo López, etc.El otrora suspirante a la Alcaldía, Martín Ortiz, no ha aparecido. Y las diputadas federales Bárbara Botello y Azul Etcheverry ni invitadas estaban porque tal vez no quieren “un choque de trenes”. Dicen que no se trata de la corriente “gerardista” y de ningún candidato sino de cerrar filas como tricolores.En más del PRI hoy está convocado el Consejo Político Estatal para ratificar lo que ya dijo el Consejo Nacional, que los candidatos a la Presidencia de la República, Senado y diputados federales se elegirán a través de la asamblea de delegados. También está en agenda autorizar al presidente del Comité Estatal para iniciar pláticas con miras a establecer convenios de coalición electoral con otros partidos.Llama la atención que para la sesión de hoy no está considerado votar que ese mismo método de asamblea de delegados sea con el que se elija al candidato a Gobernador, diputados locales y alcaldes. Deberán sesionar en próximos días para tomar un acuerdo y el Consejo Político Estatal pudiera optar por un método distinto, como el de elección abierta en el que ha insistido el senador Gerardo Sánchez.El gobernador Miguel Márquez se reunió con Fernando Galindo Favela, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, para gestionar más de 100 millones en nueve proyectos de caminos y carreteras de la SCT.“Son recursos que vendrán a beneficiar a las comunidades de la región, uno de los proyectos que se atiende es el IV Cinturón Vial en Irapuato con 30 millones de pesos para concluir las obras de accesibilidad”, informó Márquez.