Realidad, átomos y filosofía de la ciencia

Se afirma que escribir artículos de divulgación científica es bueno, pero escribirlos incluyendo además, una perspectiva filosófica, es aún mejor. Vale la pena tratar.Todos damos por hecho que existe un mundo externo.¿Cómo podemos entonces dudar de la existencia del mundo externo? Por increíble que parezca,y en sus elementos fundamentales como son los átomos y las partículas elementales.La creencia en un mundo externo se llama “Realismo”, en su forma más elemental se conoce como “realismo de sentido común”.Sin embargo, ambas premisas son fácilmente objetables. Podemos preguntar: ¿Cómo podemos saber que la información de nuestros sentidos es fiable y correcta, y no un sueño, una ilusión o una alucinación? Innumerables veces hemos constatado que nuestros sentidos (i.e. vista, oído, gusto, tacto y olfato) nos pueden proporcionar información falsa. A todos les ha ocurrido creer ver, oír, oler, sentir o gustar; cosas que no existen o que son claramente diferentes de lo que creíamos percibir. Además, sabemos que dependiendo de muchos factores, como el uso de drogas o golpes, podemos ser víctimas de ilusiones o alucinaciones indistinguibles de la realidad.Entonces es legítimo preguntar: ¿Qué confianza podemos tener en una imagen del mundo externo basada en sentidos que sabemos que no son confiables?Otra objeción posible al realismo de sentido común es el siguiente experimento mental: ¿Cómo podríamos probar que nuestro cerebro no está dentro de un barril conectado a varios electrodos por donde se nos proporciona información de un mundo externo que en realidad no existe?En este caso todo lo que creemos ver, oír, oler, sentir y tocar, no existiría pues solo es el resultado de las señales que llegan a nuestro cerebro a través de electrodos y todo lo que creemos que es la realidad del mundo externo y del universo entero, de hecho no existe.El físico-matemático y filósofo francés René Descartes (1596-1650) consideró que el hecho de pensar es prueba suficiente para probar la existencia.Más aún, como señaló el filósofo británico Alfred Jules Ayer (1919-1989) el argumento de Descartes excluye la posibilidad de que haya pensamientos sin pensadores.Una discusión más reciente se presenta en el libro, “Experimentation and Scientific Realism”, de Ian Hacking, en donde distingue entre realismo científico de teorías y realismo científico de entidades. Para explicar la diferencia entre ambos realismos tomemos como ejemplo la teoría atómica de Bohr. Esta teoría está compuesta por dos elementos: el primero es el modelo de electrones girando en órbitas circulares alrededor de los núcleos atómicos, y el segundo, son los núcleos y los electrones mismos. El realista científico de teoría creerá que la teoría de Bohr es correcta; es decir, creerá que efectivamente hay un núcleo alrededor del cual giran los electrones como dice la teoría de Bohr. Por otra parte, el realista científico de entidades creerá que los núcleos atómicos y los electrones efectivamente existen. Evidentemente hay cuatro casos posibles que son: I) Quien cree en el realismo de teoría y en el realismo de entidades (como Bohr), II) Quien cree en el realismo de teoría, pero no en el realismo de entidades, III) Quien cree en el realismo de entidades, pero no en el realismo de teoría (como Hacking) y IV) Quien no cree en el realismo de teoría, ni en el realismo de entidades.La discusión del realismo y su relación con la teoría atómica es un tema de intensa actividad científica y filosófica. Algunos filósofos como Walter Terence Stace (1886-1967), han argumentado no que el realismo sea falso, sino solamente que no hay absolutamente alguna razón para considerar que sea verdadero y por tanto no tenemos por qué creerlo. Este argumento lleva a la embarazosa conclusión de no poder afirmar que los átomos -constituyentes del mundo externo- existen. Parte central de este argumento está basado en la Ley de Causalidad, la cual establece que: Si observamos que bajo ciertas condiciones, el evento A siempre es seguido del evento B, y llamamos a A la “causa” y a B el “efecto”; se tiene la secuencia de causalidad A-B.El argumento prosigue notando que todas las secuencias causales observadas se dan entre objetos sensibles en el mundo de la percepción.Esto a su vez significa que no tenemos la mínima evidencia para creer que la ley de la causalidad pueda aplicarse fuera del mundo de la percepción. A modo de silogismo el argumento anterior tiene la forma siguiente: