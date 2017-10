Volveré, contento y agradecido

Publicidad

El proceso electoral 2017-2018 representa uno de los más grandes retos que ha enfrentado la gobernanza electoral mexicana; la reforma constitucional en materia político electoral surgida en el año 2014 se pondrá a prueba en la elección más grande de la historia de nuestro país, pues habrá que elegir a miles de personas para los cargos de elección popular en los tres niveles de gobierno.Además de tantos cargos, se le sumará la complejidad que representa el respetar y atender de manera generalizada, por primera vez en la historia de nuestro país, la paridad de género, que conlleva el reto de que todas las fuerzas políticas nacionales y locales deberán postular igual número de mujeres y hombres para los distintos estratos de elección, preservando la misma posibilidad de éxito electoral para ambos géneros. También se ahonda su complejidad, por el hecho de que México regresa, después de más de 80 años, a la posibilidad de elección consecutiva, llamada comúnmente reelección.El Instituto Nacional Electoral -INE- organismo autónomo constitucional, en fechas recientes pretendió fijar lineamientos que a su juicio garantizarían la equidad en la contienda electoral que se avecina, y que a mi juicio, fueron bastante restrictivas. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, revocó dichos lineamientos al juzgar que el INE por un lado hizo un indebido ejercicio de la facultad de atracción y por el otro, los encontró transgresores del principio de reserva de ley e invasores del ámbito constitucional de competencia del órgano legislativo, al pretender regular la propaganda gubernamental, así como la rendición y difusión de los informes de labores de los servidores públicos e incorporar requisitos y categorías distintas a las previstas en el marco legal vigente.No obstante lo anterior, existen orientaciones ético políticas mínimas para preservar la equidad entre los participantes de las contiendas electorales, derivadas no solamente de la interpretación de las normas constitucionales electorales por parte de diversos tribunales, sino también del sentido común en relación a los fines del debate público necesario e ineludible para acceder a los cargos de elección popular en una democracia saludable.Una de estas manifestaciones se vincula con el supuesto de que en una misma persona concurren las calidades de precandidato o candidato y de periodista, en cualquiera de sus vertientes: entrevistadores, articulistas, columnistas o reporteros; o bien, de personas que hacen del comunicar sus ideas una actividad eventual. En esta situación, en mi opinión de manera restrictiva al derecho de la libre manifestación de las ideas y de oficio, ha predominado la idea que desde el inicio de la etapa de precampaña y hasta el día de la elección, aquellas personas que se encuentren en dicho supuesto, deberán de abstenerse de efectuar la actividad de difusión de ideas.Por mi parte, he ejercido con entusiasmo y pasión esos derechos, alentado por la paciencia y generosa acogida de ustedes, mis lectores, y la vocación de comunicación plural del “periódico am”. Al mismo tiempo, felizmente he realizado otra de mis grandes inclinaciones, como es el servir a mis conciudadanos, primero mediante mi profesión como médico, luego como académico e investigador y, finalmente, mediante el servicio público, en el que actualmente me desempeño como representante popular.En este último estadio, me encuentro comprometido profundamente con el servicio a los guanajuatenses y a mi país, por ello estoy convencido de buscar la posibilidad de refrendar durante el próximo ejercicio democrático, mi afán de contribuir en la función pública.En las relatadas circunstancias y anteponiendo a mi derecho a informar, la convicción de que la civilidad y ética son pilares indispensables para tener una democracia auténtica e instalar gobiernos que favorezcan eficazmente a la comunidad, he decidido hacer una pausa en la publicación de esta columna semanal.Por ello les digo hasta pronto a todos ustedes mis lectores; a pesar de que sé que aún falta tiempo para el comienzo de la etapa de precampaña, pero lo hago desde ahora con el ánimo de promover y contribuir a una contienda electoral equitativa para todos los participantes.Agradezco al periódico am por el espacio que me ha brindado para compartir con ustedes diferentes tópicos y mi reflexión sobre ellos; y a ustedes por sus observaciones, críticas y palabras de aliento, las que sin duda extrañaré. Deseo seguir contando con el favor de sus comentarios en el espacio en que la vida nos brinde la oportunidad de coincidir; espero que sea en esta columna. Volveré, contento y agradecido.@ectorjaime