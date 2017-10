¿Votar por una mujer?

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un tema difícil de decidir para los votantes es si elegir o no a una mujer para que nos gobierne, pues sin duda México ya está listo para ser gobernado por una mujer. Solo que somos una sociedad machista todavía -es cierto- y el electorado adulto –aquél que vivió (o vive todavía) el esquema machista de relación hombre mujer-, tiene peso importante en las votaciones en nuestro querido País. Pero en el 2018 podría ser distinta la historia: los jóvenes y las mujeres decidirán la elección.Otras democracias como Costa Rica, Chile, Brasil y Argentina ya han sido gobernadas por mujeres. Hemos tenido -aunque pocas-, gobernadoras en México (solo tenemos una en Sonora). En estudios de psicología social, la mujer es reconocida no solo por tener las mismas capacidades, sino por ser comprobadamente más honestas y rectas que los hombres. En México ya los mejores promedios escolares los tienen las mujeres e incluso la matrícula universitaria se ha “feminizando”, pues por fenómenos culturales, laborales y de migración en muchas universidades y bachilleratos públicos del País, ya estudian más mujeres que hombres. Son ellas incluso más en número que nosotros, pues el casi 3% de diferencia en la población nos daría que solo en León hay casi ¡75,000 más mujeres que hombres! Aunque esto no se traduce todavía en equidad en puestos de elección popular, puestos claves en gobierno, presidencia de empresas, liderazgos sociales, etc., las mujeres tienen ya el mismo peso específico que los hombres.¿Es probable tener una Presidenta de la República? Hay aspirantes independientes, aunque solo una tiene realmente probabilidad de entrar a la contienda: Margarita Zavala y es seguro que no haya una contendiente por las tres coaliciones (MORENA-PT, PAN-PRD-MC y PRI-PVEM). Es decir, solo tendremos una mujer en la boleta electoral para la Presidencia dela República. Esto ha llevado a las casas encuestadoras a realizar investigaciones de mercado en todo el País para sondear entre la población abierta si habría aceptación a votar por una mujer. Margarita de Calderón será la única mujer en la boleta y tiene calificaciones altas en el nivel de conocimiento, pero no así en la intención de voto y menos cuando se le identifica como independiente.Las mujeres han tenido -como las dos elecciones con Josefina Vázquez Mota-, un altísimo nivel de conocimiento y aceptación antes de las campañas, pero después, en la intención de voto, los votantes se inclinan por varones y esto hace caer en el voto a las mujeres. Esto es al fin y al cabo un asunto no de capacidades para gobernar, sino de falta de aceptación entre la población. Margarita Zavala tiene entre la población una percepción de “honestidad” y “sencillez”, pero el asociarla a su esposo Felipe Calderón y a la “reelección”, a la “falta de experiencia” y la “falta de capacidad”, le hacen caer en la preferencia de voto.Aplicamos en León con Investigaciones Meridiano en la primera semana de octubre una encuesta entre 350 leoneses. El 61% considera que en México “no se vive una equidad de género”, el 21% dice que “no lo sabe”, en tanto que el 18% dijo que “sí se vive la equidad”. A la pregunta si “Usted considera que en las elecciones presidenciales del 2018 podría ganar una mujer”, solo el 21% de las personas consideraron que “sí” podría ganar, el 17% “no lo sabe” y el 62% dijo que “no” (este 21% es alto seguramente por el “Efecto Margarita”, pues la gente ve con simpatía que contienda una mujer). Aquí es interesante medir el efecto de “preferencia de género”, pero solo el 39% de mujeres vota por mujeres; es decir, no se ha encontrado en México que una candidata mujer sea llevada al poder gracias al voto femenino.¿Y en Guanajuato? El porcentaje es mucho menor para la Gubernatura, pues escasamente el 9% considera “probable que nos gobierne una mujer”; este efecto se debe probablemente a que no tenemos en Guanajuato la experiencia de ser gobernados por una mujer, en tanto el 15% dijo que “no lo sabe” y el 76% “no considera que podría ganar una mujer”. En México y en Guanajuato tenemos una cultura machista donde predominan en los puestos de elección los hombres; por eso no se vislumbran candidatas a la gubernatura y la falta de conocimiento de aspirantes se refleja en este porcentaje tan bajo; solo aparece del PAN Alejandra Reynoso (interesante que el PAN no haya posicionado a mujeres), Yulma Rocha y Azul Etcheverry del PRI y en “otros” Antares Vázquez (Morena) y Beatriz Manrique (PVEM) todas apenas con el 11% en conjunto.¿Y en León? ¿Volveríamos a elegir a una Presidenta? En la encuesta de octubre, el 23% dijo que “sí”, el 48% que “no” y el 29% que “no lo sabe”. Esto se debe seguramente a que se acabó el “bono de género” que llevó a la Presidencia Municipal a una mujer y a la mala evaluación del gobierno de Bárbara Botello. En la misma encuesta, la aspirante mejor posicionada (preguntamos: “¿Cuál de las siguientes políticas tendría mayor probabilidad de ganar?”) fue Alejandra Gutiérrez (PAN) con 21%, Libia García (PAN) con 11%, y “otras” apenas con 7%. (solamente preguntamos por aceptación en mujeres, no por candidatos hombres).No está lejos ya el año 2018. Falta mucho para lograr que los mexicanos seamos más parejos en cuestiones de género. Falta que seamos, es cierto, más equitativos en los puestos de trabajo, en las oportunidades de ascenso social y también en las elecciones. De acuerdo con números, esta elección no nos dará a una Presidenta de la República con Margarita Zavala. Se ve muy lejos tener una Gobernadora de Guanajuato, pues el PAN solo posiciona a varones. Lo que se ve interesante y probable para el 2021 es que tengamos una Presidenta Municipal emanada del PAN.www.aguaybosque.org