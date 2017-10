Degollan a mujer en su casa

Publicidad



“Todos los datos que se generan respecto a este hecho se investigan, no descartamos nada, se revisa si había o no desorden en la casa, no tenemos apodos de nadie, los problemas que refieren testigos”, declaró el funcionario.



“El esposo es guardia de seguridad de una empresa privada, salió y volvió a su casa, él fue quien hizo el hallazgo y pide apoyo de Seguridad Público”, informó el funcionario.



"Si adentro de su casa no se salvó la señora, imagínese en la calle. Ya no hay seguridad para nada, porque aquí no nos dejan ni los focos. Sí nos sorprendió, porque anteriormente sí había problemas, pleitos, pero ahora resultó que a la señora la mataron dentro de su casa, entonces digo, ¿qué está pasando?", expresó Evangelina Torres, quien aseguró que ya ni en su casa se siente segura.



"Es muy tranquilo, realmente yo nunca he mirado ni vándalos ni nada por el estilo. Hasta ayer que pasó ese incidente del cual no estoy muy enterado, puede ser hasta un crimen pasional, no sabemos realmente", indicó Ulises, que tiene su negocio en la misma cuadra desde hace cuatro meses.

Laen la colonia Piletas falleció degollada.En la escena del crimen autoridades encontraron un cuchillo que ya analizan para detectar alguna huella del homicida, o cualquier evidencias que ayude en la investigación.El director de Averiguaciones Previas,, dijo que aún no se puede confirmar si el asesinato derivó de un robo, aunque no descartan esa línea de investigación.La causa de muerte de, de 66 años, fue degollamiento; de acuerdo al director de Averiguaciones Previas, presentó tres heridas en el cuello producidas con arma blanca.El crimen fue a las 8:45 de la mañana del jueves en la casa 815-A de la calle Jorullo.El esposo de la víctima al terminar su jornada laboral llegó a casa y la halló herida.El asesinato de la señora María Teresa en la calle Jorullo, entre Sevilla y Santander, en Piletas, sorprendió a los vecinos de la zona, quienes comentan que jamás había sucedido un hecho tan violento, y menos dentro de un domicilio particular.Si bien muchos vecinos mencionan que los robos son relativamente comunes, incluso a niños que salen de la escuela, comentan también que en los últimos meses no había habido problemas significativos.Otra vecina indicó que la señora viajaba seguido a EEUU, y según su testimonio, el día de ayer iba a viajar a ese destino. La describieron como alguien amable que saludaba a quien se encontraba, aunque nadie sabía más detalles de ella, sólo que se dedicaba a la venta de ropa en su domicilio.