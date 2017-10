Prefiere Márquez sombra de ‘pinos’

Publicidad



“Lo respeto (a AMLO), ha venido tres veces en el año, con toda libertad. Hemos sido respetuosos, pero que no se confíe”, reiteró.



“Si se puede ahí estaré (rumbo a la Presidencia), sino terminaré la Gubernatura sin mayor bronca”, finalizó

El gobernador de Guanajuato,, se dejó querer por cientos de profesores que llenaron ayer el Palenque de la Feria, en elDurante el evento dijo ser feliz en la vida hasta bajo la sombra de un árbol, pero más si es bajo “los pinos” (haciendo referencia a la residencia oficial del Presidente de la República).Al ser cuestionado sobre las declaraciones que hizoen el sentido de que no estaba preparado para la Presidencia, el Mandatario dijo: “Que no se confíe, que no se confíe. Que se acuerde que del plato a la boca se cae la sopa”.Antes de inaugurar el evento dijo que estaba por entrar al ruedo, por lo que luego se le preguntó si se refería al de la disputa presidencial y reiteró que aspira a la candidatura.Al final de su intervención y en forma espontánea los maestros corearon: “¡Márquez presidente!” yLuego, en entrevista con los medios, al ser cuestionado sobre las muestras de apoyo que recibió dijo: “Yo vine a ser feliz en esta vida, hasta debajo de un mezquite”.¿De un mezquite o de los pinos? se le cuestionó, y sólto soltó la carcajada.“La verdad es que soy feliz de estar en el servicio público con todo y las broncas que hay, los retos que hay, pero hay que darle buena cara a la vida”.