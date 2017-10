Si vas a este estado... no podrás circular con placas foráneas

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Diputados aprobaron restringir la circulación de autos foráneos si no cumplen con ciertos requisitos.El Congreso de Nuevo León aprobó el miércoles que todo aquel automovilista que entre a este estado debe registrarse y si no lo hace se registringirá su circulación por horarios.Las reformas a la Ley del Instituto de Control Vehicular y a la Ley de Hacienda del Estado establecen que quien tenga placas foráneas deberá tramitar una tarjeta, con la que armarán un padrón.Sin embargo, la vigencia de la tarjeta será de 90 días, o máximo de un año. Los autos no podrán circular sin su tarjeta en horarios pico, es decir, de 6:30 a 9:30 horas, y de 18:00 a 20:00 horas.Esta medida aplicará a partir de marzo del 2018, aunque falta que el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón la apruebe o la vete.Inicialmente, el Gobierno de Nuevo León propuso que el trámite de la tarjeta cueste 310 pesos, pero el Congreso del Estado decidió que fuera sin costo.El Gobernador ya confirmó que vetara la ley, aunque no señaló si fue porque no se aprobó el cobro.El anuncio del veto se da luego de que "El Bronco" inició una campaña para pedir firmas, pues tiene intenciones de contender por la Presidencia del 2018 por la vía independiente.(Con información de El Norte)