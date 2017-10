¿Qué comer si tengo cáncer?

Cuando una persona se enfrenta al cáncer, comer adecuadamente es un reto más, ya que los efectos secundarios del tratamiento podrían causar problemas alimenticios.

Algunos efectos derivados del tratamiento son: boca seca, vómito, diarrea y falta de apetito, entre otros.



De acuerdo con investigaciones de la clínica de alimentación Alimmenta, ubicada en Barcelona, y del National Cancer Institute estos alimentos pueden ayudar al paciente antes, durante y después del tratamiento:



Antes del tratamiento

Consume alimentos sanos y bebe líquidos constantemente, ya que te ayudarán a mantenerte fuerte durante el tratamiento. Tu doctor debe darte un régimen especializado. Lo que los dietistas suelen recomendar son alimentos con: ácidos grasos saludables como el omega 3 (salmón), minerales como el zinc (frutos secos), calcio y vitaminas A y C (cítricos).





Durante el tratamiento

De acuerdo con Alimmenta, la preparación de los alimentos es muy importante, se recomienda hervir y hornear los productos. Algunos alimentos que se suelen recomendar son: pescado blanco, verduras suaves, infusiones, clara de huevo, entre otros. Asimismo es indispensable beber líquidos para mantener el organismo hidratado.





Después del tratamiento:

La alimentación te ayudará a recuperar las fuerzas y reconstruir los tejidos; para eso compra diferentes tipos de alimento, ya que uno sólo no contiene todos los nutrimentos necesarios; come frutas y verduras; consume carbohidratos complejos (pan de trigo, avena, cereales integrales); limita grasas saturadas, sal, azúcar y alcohol. No olvides consultar primero a tu dietista.