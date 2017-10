Descansaba en su auto y lo matan

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un joven sin vida fue el saldo de un ataque armado esta noche dominical en la entrada a la comunidad San Julián en Celaya.Pasadas las 8 de la noche, se recibió el reporte de una serie de detonaciones cerca de la torre hidráulica de la comunidadAutoridades acudieron al llamado y encontraron una camioneta tipo pick up con al menos 10 impactos de bala, en su interior, un joven sin signos vitales.Servicios periciales acordonaron la zona y comenzaron con las indagatorias del suceso.Según los primeros informes el joven de entre 25 y 30 años se encontraba recostado al interior de su vehículo estacionado, cuando un grupo armado lo atacó con armas largas y cortas.Aún se desconoce el móvil del ataque sobre el joven, el cual permanece en calidad de no identificado y se presume no es habitante de dicha comunidad.