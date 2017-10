El 'Flaco' Tena vuelve a la Liga MX

Publicidad

A través de un comunicado, la institución anunció la salida del “Jimmy” del conjunto emplumado tras los malos resultados, por lo que el “Flaco” será quien tome las riendas del equipo.Por si esto no fuera suficiente, la crisis de Gallos ha obligado a los altos mandos a dar por terminados los ciclos de Arturo Villanueva (Presidente Operativo) y Joaquín Beltrán (Presidente Deportivo)El ex técnico de la Fiera no ha dirigido desde que estuvo en León y después de su mal rendimiento con los Verdes, buscará retomar su carrera como técnico, ahora con la misión de sacar a los 'Gallos' de puestos de descenso.Tena arribó a La Fiera en febrero de este año para suplir a Juan Antonio Pizzi, dirigió su primer partido ante Morelia en el Clausura 2016 y en aquella temporada, clasificó al equipo a las semifinales, cayendo en esa etapa a manos de Pachuca en el estadio Hidalgo.