Publicidad

Reportero: "Cruz Azul tiene que levantar porque es un equipo grande".



Paco Jémez: "No, no, no somos un equipo grande". pic.twitter.com/S8SH7bBPQ2 — TDN (@tdn_twit) October 22, 2017

El Piojo Herrera no dejó pasar la oportunidad para hablar sobre las declaraciones que dio Paco Jémez asegurando que Cruz Azul no es un equipo grande, así lo dijo en conferencia de prensa tras finalizar el duelo contra el Necaxa."Es un equipo importante y por eso tiene tantos títulos. Nosotros no decimos quién es grande, lo dicen ustedes y la gente. Ellos tienen rato que no tienen un logro para su institución, pero está dentro de los cuatro grandes. Si él cree que su cuadro no es grande, el mío sí”, señaló.El sábado por la tarde Paco Jémez se metió en el ojo del huracán tras recibir una dolorosa derrota de su equipo a manos de Lobos BUAP por 3 a 0."Hoy lo hemos dejado muy en claro, no somos un equipo grande. No hemos estado a la altura”, aseguró el técnico de la Máquina.Este martes se verán las caras los dos entrenadores en los Octavos de Final de la Copa MX.