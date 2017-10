Publicidad

Comerciantes del bulevar Esperanza y Los Reyes solicitaron a las autoridades municipales que aceleren los trabajos de la obra del Tercer Cinturón Vial, pues aseguraron que se han visto afectados en sus ventas por falta de circulación vial.La señora Laurentina Torres Soto, representante de los comerciantes comentó que buscaron el apoyo de David Muñoz Torres, regidor del PRI, pues en 3 ocasiones anteriores habían pedido apoyo sin tener respuesta.“Las obras se han prolongado demasiado, fue un engaño lo que nos hicieron, nos manifestaron en un inicio cuando socializaron la obra que iba a ser por tramos y a 3 meses, y realmente no fue así, excavaron todo, no dejaron ni transitables las banquetas para los clientes”, refirió.La comerciante indicó que la afectación es principalmente para los locales ubicados entre el Bulevar Esperanza hasta la avenida San Juan, donde en muchas zonas no se puede pasar caminando, sumado a las constantes fugas de agua.Refirió que se encuentran desesperados, pues las pérdidas económicas son de hasta el 80% y que los comerciantes han empezado a gastar sus ahorros para mantenerse en pie, sin embargo avizoran un futuro inmediato complicado.“Desarrollo Económico no nos ha buscado, Desarrollo Social acudió nada más al acto protocolario a hacer presencia pero no se acercó a los comerciantes, Participación Ciudadana hace lo mismo, se acerca nada más a ver el avance de las obras pero no con los comerciantes”, destacó.Torres Soto señaló que además han solicitado el apoyo de otros regidores para dar a conocer la problemática y pedir apoyo, pero sólo la regidora del PAN, Susana Bermúdez Cano fue a visitarlos, pero con otro proyecto, sin enfocarse en sus necesidades.“Lo que necesitamos ahorita es apoyo económico para los comerciantes que no se les han otorgado, no sabemos las causas o razones, este proyecto está mal planeado porque desde el momento no se le informó a ningún comerciante como se iba a llevar a cabo”, enfatizó.Los comerciantes que se dicen afectados por la obra del Tercer Cinturón Vial esperan la pronta respuesta de las autoridades, así como el planteamiento de un proyecto de apoyo para la solución de su problema.