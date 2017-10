Indagan fines partidistas en apoyos a damnificados

Publicidad

La Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales (FEPADE) investiga desde septiembre las denuncias presentadas por probable condicionamiento de ayuda a damnificados con fines electorales, referente a los desastres naturales ocurridos el mes pasado.Las investigaciones se realizan en los estados de Morelos, Michoacán, Oaxaca, Guanajuato, Puebla y Ciudad de México.A través de un comunicado del pasado 26 de septiembre en su página oficial, la Fepade dio a conocer que desplazó a las entidades antes mencionadas a agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la Fiscalía, para iniciar las investigaciones de las denuncias presentadas hasta esta fecha.Lo anterior, con el objetivo de investigar el posible condicionamiento de la ayuda proveniente de programas sociales o su re etiquetación con logos partidistas o de gobiernos, lo cual podría constituir los delitos electorales de confinamiento, de programas sociales, peculado electoral y financiamiento con aportaciones en especie a un partido político.Los delitos que la Fepade investiga están previstos en el Artículo 7, fracción VII, Artículo 11, fracción II y III, y Artículo XV de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.“La Fepade y su titular Santiago Nieto Castillo (destituido el 20 de octubre) reiteran el compromiso de atender con total imparcialidad sin filias ni fobias las denuncias que se presenten ante esta representación social y no permitir que se aprovechen las necesidades de las personas que se encuentren sufriendo las consecuencias de estos siniestros naturales de los días y semanas pasadas”, indica el comunicado.Cabe señalar que en el comunicado oficial no se hace referencia a nombres o cargos de las personas que fueron denunciadas por probables delitos electorales.buscó la opinión del presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Irapuato, Alejandro Sánchez García, quien mencionó que no cuenta con información oficial sobre alguna investigación en contra de funcionarios públicos en la localidad.Asimismo, Adrián Arredondo Cabrera, vocal de la 09 Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que tampoco cuentan con denuncias por delitos electorales en la entrega de apoyos a damnificados en Irapuato.