Revisarán peticiones de ingresos

La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento iniciará la revisión de las propuestas de ingresos de las dependencias y organismos descentralizados, a fin de conformar la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018, indicó el regidor panista, Víctor Zanella Huerta.En la pasada sesión de cabildos, se aprobó la iniciativa de la Ley de Ingresos del municipio, así como la iniciativa de Disposiciones Administrativas de Recaudación para el 2018, mismas que fueron turnadas a la comisión de Hacienda para su revisión.“A partir del lunes vamos a estar reuniéndonos con cada una de las dependencias y descentralizados para conocer sus propuestas, en general solamente va a venir un ajuste según la inflación, que va a estar entre el 2.5 y 3%, no más, que es lo que acordamos en la Junta de Enlace Financiero”, dijo.Zanella Huerta comentó que para el próximo año, no se tiene contemplada la posibilidad de solicitar un crédito o endeudamiento, ni aplicar nuevos impuestos para la ciudadanía.Desatacó que se pondrá énfasis en las proyecciones de organismos descentralizados como el Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación (IMCAR) y el Parque Irekua, a fin de evaluar si es necesario un ajuste para hacerlos más rentables.“Estamos contemplando empezar por los mil 806 millones de pesos, que es el documento parecido al aprobado para este 2017, se le está haciendo el incremento de la inflación”, dijo.El presidente de la comisión de Hacienda indicó que esperan contar con el documento terminado para finales del mes de octubre, y enviarlo a principios de noviembre al Congreso del Estado para su revisión y aprobación.Posteriormente, se iniciaría con la conformación del Presupuesto de Egresos 2018, donde se contemplará el recurso para obras, seguridad donde no se auguran recortes presupuestales, y los gastos para cada dependencia.