Ven futuro económico favorable

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El 2018 en términos de atracción de inversiones y crecimiento económico se visualiza favorable para Irapuato, gracias a la diversificación de mercados y proyectos de posicionamiento en varios sectores comerciales.Durante el último año, la dirección de Desarrollo Económico ha trabajado en conjunto con organismos públicos y privados de sectores como el turístico, el industrial y de servicios, para buscar el crecimiento del municipio.Fernando Vera Noble, director de Desarrollo Económico indicó que para 2018 se esperan nuevas inversiones, entre ellas al menos 3 plazas comerciales en varios puntos de la ciudad y la llegada de más empresas del sector automotriz.Refirió que la instalación de la planta armadora Toyota en la entidad atraerá nuevas empresas proveedoras, por lo que Irapuato podría verse beneficiado con el 33% de las mismas.Comentó que se necesitará complementar las cadenas productivas con empresas Tier 2 y Tier 3, por lo que esperan más anuncios sobre más inversiones.Destacó que Irapuato tiene la ventaja de no depender de un sólo sector productivo y que la diversificación es otro de los grandes puntos en los que se pueden desarrollar las empresas de diversos sectores.El Director de Desarrollo Económico destacó que en materia de exportaciones, el sector agroalimentario continúa posicionando a Irapuato en el primer lugar a nivel estatal.Indicó que una de las estrategias es el fortalecimiento del Sistema Producto Berrie que incluye la producción de frutillas como fresa, frambuesa, arándanos y zarzamoras.Indicó que junto con la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (Cofoce), se trabaja para llevar información a los productores de berries y que busquen nuevos mercados de exportación, entre ellos países como Arabia, Ucrania, Rusia, así como otros de Europa y Asia.Lo anterior, dijo que se da ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), como una forma de estar protegidos y para no depender tanto del mercado estadounidense.“Eso más la tecnología que se está implementando, ya no son sólo invernaderos, son macro túneles, todos estos sistemas nos dan la posibilidad de visualizar un mejor desarrollo y hacer frente a cualquier cuestión que venga con el Tratado de Libre Comercio”, enfatizó.