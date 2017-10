Sumar, sumar

Publicidad

Sobre todo en estos momentos delicados del país, todos debemos de sumar y sumar. Los empresarios, los trabajadores, la sociedad en general y desde luego la clase política, que por momentos no parece muy bien calificada. Hay una crisis del sistema de partidos políticos y es donde las candidatas y los candidatos ciudadanos se suman a fortalecer nuestra democracia.No debemos de permitir que el país se vaya a la quiebra. Si nuestro entorno de ciudad es bueno, a los irapuatenses nos irá bien. Para las elecciones del año 2018, todos coinciden en que serán históricas, no solamente por la alta competencia, sino porque la abierta intención de los partidos y de los contendientes en que se sume la sociedad.Como nunca el factor ciudadano cuenta. Como nunca la clase política se decide tanto a ir por escuchar y por recoger las propuestas ciudadanas. Pero también como nunca la sociedad tiene algo así como la última esperanza en su clase política.En Irapuato somos una sociedad donde aún podemos sumar y sumar. No somos una ciudad pequeña ni tampoco una gran ciudad. Somos una ciudad media que está a tiempo de ordenar cada vez mejor sus vialidades, sus servicios, seguridad pública, la coordinación efectiva de los tres niveles de gobierno.Estamos seguros que en las campañas electorales venideras se va a llegar a acuerdos de alta civilidad política. Eso necesitamos los irapuatenses. Necesitamos mensajes muy claros de que los candidatos y sus partidos van a tener acuerdos serios y propositivos. No es posible estar en un momento de México muy complicado y que nuestra clase política no acuerde rumbos en nuestra ciudad.Los comentarios entre el empresariado irapuatense es que cada vez estamos mejor conectados y vamos por mejores vialidades de entradas y salidas de la ciudad y esto atrae visitantes y fomenta más nuestro comercio.Sin embargo también es necesario atención a los barrios y colonias populares. En las comunidades rurales. Para esto no habrá recursos que alcancen, por lo que seguramente será necesario impulsar programas convocantes de cooperación entre los vecindarios a través de un gran trabajo de sensibilidad ciudadana.Todos los candidatos de todos los partidos requieren responderle a nuestra sociedad. Campañas de ataques, de guerras sucias no son bien vistas. Hoy se requiere campañas de propuestas, campañas serias, que recogen integren propuestas serias que llegando a los mandos se lleven a cabo y así dar respuesta al apoyo ciudadano.La difícil situación de inseguridad, de falta de oportunidades, debe de ser un gran compromiso para las futuras autoridades y para los futuros legislativos. No deben de defraudar a los ciudadanos.Seguramente llegado el momento el sector empresarial de Irapuato habrá de convocar a la clase política a estos acuerdos de civilidad y de buenas campañas de propuestas y también el sector empresarial y organizaciones sociales deberán de convocar a foros temáticos para la firma de compromisos. Todos a sumar.