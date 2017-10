Asaltan a dos personas en sucursal bancaria

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A través de Facebook, un joven externó su coraje e impotencia al denunciar que minutos antes él y otro hombre, con una bebé en brazos, fueron víctimas de robo a mano armada por un delincuente mientras retiraban dinero de cajeros de la sucursal Banamex, ubicada en la Zona Dorada de Irapuato.“Hace un momento fui víctima de un asaltante en banco Banamex ubicado en edificio de cristal en la zona dorada”, escribió.Narró que mientras ambos retiraban dinero del cajero este domingo, alrededor de las 4 de la tarde, un hombre ingresó a la zona de cajeros y los amagó con un arma de fuego.“Un hombre común entró a la zona de cajeros y simplemente me despojó del dinero que saque y a otro hombre que traía en brazos a una bebé también lo asaltó”, dijo el joven a través de la red social.“Que bueno que estas bien cuídate y la delincuencia cada vez peor y las autoridades en sus laureles… jamás hacen nada, espero te encuentres bien amigo y lo bueno que mantuviste la calma”, le respondió uno de sus contactos en esa publicación.El joven, una de las víctimas, quien pidió mantenerse en el anonimato, declaró que luego del asalto salió del banco y se percató de que el asaltante abordó una motocicleta en donde ya lo esperaba una mujer.“Todo bien, solo lo publico para que tengan cuidado y no se confíen; como yo que pensé que por estar muy concurrido ese banco, no pasaría nada”; manifestó.Tras el asalto la víctima llamó al 911 y después de varios interrogatorios por parte del operador se enviaron elementos policíacos al lugar, quienes lo interrogaron y le entregaron un número de reporte.“Lo reporté al 911 y cómo siempre no hicieron nada los policías solo me dieron un número de reporte y ya”, agregó.“Gracias a Dios estás bien. Así es, nunca hacen nada. No hay seguridad. A mí sólo me acompañaron a tomar un taxi para que me fuera a mi casa”, escribió una joven quien aseguró haber sufrido una situación parecida en días pasados denunciando que no tuvo apoyo de la Policía Municipal.