Balean a hombre en la San Gabriel

Un hombre resultó lesionado la noche del sábado por dos impactos de arma de fuego. Se desconoce la causa del ataque, así como los responsables, sin embargo, Seguridad Pública detuvo a dos personas que fueron señaladas por el lesionado como los agresores.Por su parte la Procuraduría del Estado en otra versión de los hechos, refiere que el lesionado intentó asaltar una tienda.Todo ocurrió alrededor de las 11:15 de la noche sobre la calle José López Lira de la Segunda Sección de la colonia San Gabriel. Policía Municipal recibió el reporte de una persona lesionada por arma de fuego en el lugar, al arribar se percataron que el hombre tenía una lesión en la pierna izquierda y otra más en el brazo derecho.El lesionado indico a los policías que dos personas abordo de un vehículo color negro intentaron asaltarlo, pero al no conseguirlo le dispararon y huyeron. Fueron detenidos cerca de los campos de futbol de la colonia a bordo de una Ford, tipo Pick Up de color negra; sin embargo no tenían ningún arma. Los detenidos responden a nombre de José Alfredo, de 21 años, y Andrés, de 28.Paramédicos de Protección Civil arribaron al lugar y atendieron al lesionado para después trasladarlo al Hospital General donde recibió atención médica y su estado de salud se reporta como estable.Las primeras investigaciones y declaraciones de los dos detenidos por parte de los agentes de Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría del Estado arrojaron que el lesionado, de nombre Miguel, intentó robar en una tienda de la calle.Coinciden en que los tripulantes de un vehículo negro fueron los responsables del ataque al joven, aunque no supieron referir si fue durante un intento de asalto.Estas dos personas presentadas ante la agencia del Ministerio Público, no pueden ser señaladas como los responsables de las lesiones de esta persona ya que no existe la manera de relacionarlos con el hecho debido a que no se les encontraron armas de fuego.