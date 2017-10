Doctores se equivocan, adiós Novaretti

Publicidad

Reporte Médico:

Tras el partido del fin de semana ante @LobosBuapMX, el jugador Diego Novaretti presentó fisura en el peroné derecho. pic.twitter.com/bSWq9kJGHj — Club León (@clubleonfc) October 3, 2017

La lesión de Diego Novaretti, que había sido catalogada primero como fisura, terminó siendo una fractura que extenderá la ausencia del defensor en el terreno de juego y limitará a Gustavo Díaz en cuanto a la elección del plantel.Por medio de un mensaje, la institución esmeralda dio a conocer ayer por la tarde que Novaretti presenta una fractura en el peroné de la pierna derecha. Lesión que ocurrió a principios de este mes durante el juego ante Lobos BUAP.“El área de servicios médicos reporta que la lesión de Diego Novaretti llevará un período de recuperación mayor al establecido debido a la presencia de fractura en el peroné de la pierna derecha”, señaló el club guanajuatense.Al parecer, Diego ya no podrá jugar lo que resta de la temporada, ya que una recuperación de fractura de peroné dura alrededor de 3 meses.Luego de este nuevo diagnóstico, el cuerpo médico y la institución en general no quedan bien parados, pues primero se dijo que la lesión que sufría el defensor pampero era una fisura que tomaría entre tres y cuatro semanas para sanar.“Tras el partido del fin de semana ante @LobosBuapMX, el jugador Diego Novaretti presentó fisura en el peroné derecho”, fue el mensaje que por medio de su cuenta de Twitter, el pasado 3 de octubre, redactó el club felino.Ahora, 20 días después, el diagnóstico cambió y sin duda, es más grave de lo que se pensó en un inicio. Así, el tiempo de recuperación del defensor será mayor aunque la institución no lo señaló específicamente.Luego de la lesión que sufrió, Novaretti estuvo presente en el entrenamiento de La Fiera aunque con un aparato de soporte en la pierna derecha para evitar que el peroné sufriera movimientos que pudieran complicar la molestia.