Luis Fernando Tena regresaría a León

El ex entrenador de la Fiera podría dirigir a Querétaro este martes en el duelo de Copa MX entre León y Querétaro.En 'Gallos Blancos' de Querétaro no tardaron en encontrar al sustituto de Jaime Lozano en la dirección técnica. En un comunicado difundido en sus redes sociales, el club queretano anunció la llegada de Luis Fernando Tena como el nuevo estratega de los 'Gallos', quien será presentado este lunes en conferencia de prensa.León tiene un duelo contra Querétaro en la Copa MX este martes, en el Nou Camp. En ese partido, Tena podría tomar las riendas de los 'Gallos', pero aún no está confirmado.Se habla de que el 'Piti' Altamirano dirigiría ese encuentro, aunque es muy probable que el 'Flaco' este en ese partido.Jaime Lozano dejó al equipo en la penúltima posición de la tabla general y de la porcentual, sumando sólo dos victorias en lo que va del torneo Apertura 2017.Por su parte, Tena regresará a dirigir en el máximo circuito después de su paso desafortunado por el León, hace algunas campañas.