¿Por qué las Águilas están tan 'asustadas' tras derrota?

El bajón de juego que sufren las Águilas todavía no es motivo para alarmarse, aunque sí deben buscar soluciones, dijo el medio Guido Rodríguez.



Guido Rodríguez explicó que prefieren buscarle soluciones al mal momento en lugar de darle paso al drama.



"Se nos van tres puntos y es complicado porque por ahí no tuvimos tantas situaciones. Ellos (Necaxa) en una llegada con su lateral nos ganan el partido.



"Es momento de ocuparse, no de preocuparse. Hay que ocuparse en la semana. Son cortos los días que quedan para el próximo partido, no hay que preocuparse, hay que trabajar en las falencias", comentó el mediocampista argentino.



América entrenará mañana se cara a su compromiso del próximo martes ante Cruz Azul por la Copa MX.