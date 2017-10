Ciclovías inconclusas, riesgo para ciclistas

Publicidad



“Las ciclovías no están supervisadas ni avaladas por gente conocedora en el uso de la bicicleta, están inspeccionadas por gente relacionada a la construcción; como un elemento de obra podría estar terminada, pero por un elemento de uso vial definitivamente no está concluida”, aseveró Juan Velázquez.

Las ciclovías del bulevarno deben ser inauguradas hasta que exista un reglamento que ampare y regule al ciclista, pidió, presidente de la Asociación de Familiares de Atropellados.Ambas vialidades están casi terminadas, a la de Vicente Valtierra sólo le falta, según personal de, la entrega administrativa y la oficial.En un recorrido que hizo ayer am constató que las luminarias de ese bulevar no prenden en la noche, como denunciaron vecinos.Y en la ciclovía de Antonio Madrazo faltan detalles de pintura y calafateo, informó la misma dependencia. Los usuarios señalaron que falta también podar árboles en el cruce de Alonso de Torres, pues tapan las luminarias, también solicitan semáforos en la glorieta del bulevarUn árbol estorba el paso de ciclistas y tienen que bajar al arroyo.Asimismo, en el cruce con el bulevar Alonso de Torres, enfrente de Bomberos, los trabajadores de la obra talaron dos árboles pero no retiraron bien los troncos y en el carril contiguo el espacio es demasiado angosto y los ciclistas deben bajar de la banqueta y seguir su camino entre los vehículos.Por tal motivo “no pueden inaugurarse. Ambas y todas las ciclovías que han hecho deben de tener medidas de seguridad óptimas que cualquier ciclovía del mundo debe tener”, añadió.Desde hace 19 años Velázquez Sandoval ha insistido a las autoridades un reglamento a las direcciones de Movilidad y Tránsito, con el fin de que los ciclistas circulen con precaución y que también sea obligatorio el correcto uso de la ciclovía, porque “mientras el ciclista no esté penalizado podrá hacer lo que quiere”.El presidente de la asociación civil pidió a las autoridades municipales que lo inviten a hacer un recorrido por ambas ciclovías para señalarles los pros y los contras... “que pongan en práctica la participación ciudadana de la que tanto hablan”, finalizó.