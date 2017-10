Gastan leoneses su 'tiempo libre' yendo al trabajo

Publicidad



“A la gente que viene (a trabajar a Puerto Interior) le cuesta hora y media”, señaló el cónsul, llamando a instituciones como el Infonavit a impulsar proyectos de vivienda en esta zona industrial.

“Que se construyan más casas cercanas en parques industriales, ellos (los trabajadores) quieren vivir cerca de su trabajos”, afirmó el diplomático.



“Podría tomar también la X-11 y llegar a San Juan Bosco, pero como veo que no pasa, mejor sigo caminando para llegar a la estación, y ya tomar la línea 4”, explica Diego.



“Básicamente salgo de noche, y llego de noche”, comenta.



“Los ‘profes’ entienden, y hasta te dicen: ‘no, ya ni vengan, hay mucho tráfico’, o por ejemplo cuando se prendió fuego hace poquito (el 21 de septiembre, por una toma clandestina) cancelaron clases, y ya había alumnos allí, pero ya a los demás nos dijeron que mejor no fuéramos.

“No hay transporte como tal del Politécnico, pero algunos alumnos innovaron e hicieron grupos de WhatsApp donde organizan ‘rides’, son como cinco grupos de 100 personas”, comentó Julián.



“Es que sí te aburre, como que te fastidia que hagas tanto tiempo, y como al principio ganas bien poquito, pues la verdad sí te desanima, pero ya cuando te gusta, pues te acostumbras y ya no se te hace tanto”, mencionó.



“Sí es bastante cansado, y el regreso se me hace más difícil porque ya sólo quieres llegar a la casa y descansar un rato, pero sabes que aún te falta una hora de camino (…) Ya no te queda tiempo de nada, la tarde se va rápido, y como ya llegas sin energía, ya no haces gran cosa, dejas de ir al gimnasio, como que no descansas”, dijo Olga.

Elinició sus operaciones haceofreciendo oportunidades de negocios y empleos a personas, tanto del Bajío como de otras partes de la República, sin embargo, las opciones depara facilitar la movilidad de más deque trabajan o estudian en este sitio, no crecieron al mismo ritmo.Para los residentes de León, el parque industrial queda a 22 kilómetros de distancia, haciendopara este traslado, para el que muchos invierten hasta tres horas diarias desde sus viviendas a sus centros de trabajo o escuelas y viceversa.Como una medida para resolver el problema, la mayoría de las empresas ha puesto a disposición de susotros, principalmente grupos de estudiantes que tienen que trasladarse desde diferentes colonias de León, se han organizado para resolver por su cuenta esta falta de transporte y agilizar sus traslados.Quienes no tienen el servicio de transporte privado por parte de la empresa para la que laboran, ni cuentan con vehículo particular, se ven obligados a trasladarse en eldel grupo Flecha Amarilla, desde la Central de Autobuses, que cuesta 15 pesos por pasaje y comienza a funcionar desde las, en dirección a Puerto Interior, cruzando a las 8:45 de la noche, por el Instituto Politécnico Nacional, el último camión que sale con dirección a León.Los 40 horarios en que se ofrece este servicio hacia el polígono industrial, tienen variaciones en los recorridos y puntos de salida, pues mientras todos pasan por el IPN, sólo cuatro llegan a Santa Fe IV; en tanto que algunos no entran a Santa Fe I y II.El 7 de octubre, el Cónsul de Japón en León,, habló de este problema., vecino de la colonia San José Obrero, deja su domicilio a las cinco de la mañana para llegar puntual al parque industrial Santa Fe II, en el que realiza sus prácticas. En recorrido, am corroboró laspara llegar a la empresa donde realiza su servicio.Con poco tránsito vehicular, y apenas un par de carnicerías iniciando sus actividades, Diego camina por la avenida Miguel de Cervantes Saavedra Norte, más de un kilómetro para llegar al paradero más cercano a su domicilio.A bordo de la línea 4, Diego comenta que el recorrido en la oruga y la línea X-11 lo realiza desde años para ir a la universidad en la que, localizada en el centro, sigue estudiando,Aunque acostumbrado a los frecuentes retrasos de las rutas que aborda, Diego lamenta la calidad del servicio brindado y lo compara con lo confortables que son los camiones que van a Puerto Interior.Una hora después de salir de su casa, Diego llega a, de la cual sale disparado para abordar el camión a Puerto Interior que sale a las 6:10 de la mañana.Pendiente en todo momento de la hora y pese a sus esfuerzos, Diego llega a las 7:05 a la empresa,Según Diego, y considerando su credencial de estudiante, diariamentepara llegar a Puerto Interior, a la universidad a la que asiste por la tarde y a su hogar; pasa de cuatro a cinco horas en el transporte público.Como estudiante de ingeniería industrial del IPN,, aborda también el camión a Puerto Interior desde la Central Camionera. Con horarios distintos cada día, Julián calcula un promedio de, sin considerar los 20 minutos que suele esperar la primera ruta que toma.En total, Julián gasta, pues aunque los horarios están fijos para salir de la Central, es complicado adaptarse a ellos al salir de clases.trabaja para una empresa alemana en Puerto Interior como operador de producción desde hace más de un año y nueve meses.Para llegar a su anterior trabajo,, ahora Fernando hace poco, entre el recorrido en el transporte de la empresa y lo que hace para llegar a los puntos de partida y llegada.Entra a las siete de la mañana y toma el camión de la empresa a las seis de la mañana, en la torre Banamex, caminando entre 10 y 15 minutos para llegar ahí. Sin embargo, y como muchos, en ocasiones, por lo que se ve obligado a tomar el transporte a Puerto Interior que sale de la Central Camionera.Monitorea con su reloj, porque los atrasos significan descuentos a su salario, así como afectar su reputación ante los superiores que le puede costar el acceso a un puesto de mayor rango.De perder el transporte de la empresa, tras bajarse del Flecha Amarilla, FernandoA la hora de salida, la empresa también brinda transporte a la estación Delta y al Centro de la Ciudad, por lo que Fernando y la mayoría de sus compañeros no tienen mayor complicación para regresar, sin embargo, hay también quienes, estando en León,vive en la colonia Moderna y trabaja como traductora y profesora de inglés para una empresa europea en el parque industrial Santa Fe IV. Igual que la mayoría de las empresas de Puerto Interior, en la que trabaja Olga le ofrece transporte, pero no con ruta hacia León.Entra a las 9:00 de la mañana y toma el camión a las 7:40, de la central camionera, a la que llega con ayuda de su hermana, en un lapso de 10 a 15 minutos.Sin embargo, al terminar su jornada a las 5:00 de la tarde,desde la empresa hasta la parada de camión más cercana, para regresar aproximadamentea la Central de Camiones de donde nuevamente la recoge su hermana.Aunque duerme durante ambos recorridos, a dos meses de haber comenzado a trabajar en Puerto Interior, Olga se sienteen trasladarse de su domicilio a su lugar de trabajo.De tener libres las dos horas que diariamente invierte en el camino, Olga comenta que las usaría para descansar, y es que aunque en la empresa le apoyan con los gastos del transporte, el tiempo que invierte en él no se puede reponer.