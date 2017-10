Publicidad



“Se lo podemos colocar en la calle, como se hace en muchas celebraciones, pues dentro de las viviendas, que muchas veces son reducidas, no cabe”, dijo José Francisco Ornelas, quien renta inflables y brincolines para fiestas infantiles.



“Sí se requiere ya la actualización del reglamento para poder proceder. El problema se da los sábados y domingos cuando se llevan a cabo fiestas infantiles”, informó.



“El día que se sancione a los que rentan estos inflables, que no les importa instalarlos en la calle, se va a acabar el problema. Hay niños que han resultado lesionados al ser atropellados, y luego los padres de familia culpan a los conductores”, señaló el abogado José Antonio Morales.



“Los inflables requieren de instalación eléctrica y vigilamos que estén en buenas condiciones, que los cableados los tengan fijos, que estén ocultos de preferencia o pegados al piso”, comentó Salomón Ocampo Mendoza, director de Protección Civil.

“Pero además que estén anclados, las condiciones de peso como el soporte del contrapeso con agua, con arena o mediante cuerdas o tensores”, señaló el funcionario.

principalmente los fines de semana, sin que alguna autoridad lo pueda impedir y a pesar del alto riesgo que representa para los pequeños de ser atropellados.Señaló que, sin importar el peligro que corren. una niña de ocho años murió al caer de un brincolín cuando se encontraba en su casa ubicada en el municipio de Cortazar.La menor fue trasladada a una clínica particular para su atención médica pero al llegar ya no tenía signos vitales.ApenasEl director de Tránsito Municipal, Ricardo López López, señaló que dentro de la actualización del reglamento de su dependencia ya se contempla aplicar sanciones a quienes instalen estos broncolines o inflables en la vía pública, pero no se ha aprobado.Francisco Arenas Hernández, director de Fiscalización, dijo queExplicó que para instalación de juegos mecánicos en la vía pública primero se debe contar con la autorización de Tránsito Municipal.PeroEste tipo de lagunas en la ley han generado que prolifere la instalación de inflables en pleno arroyo vial, sobre todo en colonias populares.Juan Antonio Hernández, un niño de cinco años, se rompió el brazo al caer en pleno arroyo de la calle al salir despedido de un brincolín.