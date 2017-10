Preparados para Motofiesta y agenda apretada

Publicidad



“Va a ser dentro de una semana normal, con la cotidianidad de la ciudad, y eso puede generar un poco de complicaciones, porque la gente debe hacer sus actividades normales, a diferencia de cuando es, por ejemplo el Globo, porque se hace en puente, y además que cuando es época del Globo la gente toma sus precauciones”, comentó Eduardo Bujaidar, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de León.



“Estamos tomando precauciones, se tiene toda una estrategia montada con tránsito, con policía, con movilidad. Se ha hecho un gran trabajo”, dijo Eduardo Bujaidar.



“Tenemos una estrategia en la zona piel y centro histórico para recibir a las motos. Estamos haciendo una estrategia para poder estacionar las motos en todo lo que es zona piel, y en las avenidas que no ocasionen problemas, pensando en que no tengan que estacionarse en todos lados, ya que muchas ocasiones se estacionan en las banquetas”, explicó Eduardo Bujaidar.



“Nos va muy bien, ellos nos compran demasiada chamarra y chalecos rockeros, chaparreras. Suben hasta 100% (las ventas) y cuando nos compran en paquete, de 20-30 personas, se les hacen promociones, como el 30% de descuento”, comenta Don Juan, quien agrega que en su caso, es la mejor fecha en cuanto a ventas, pues ni en el Buen Fin, ni en diciembre, vende tanto como durante la Motofiesta.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Con la celebración de la, congresos, conciertos, y demás actividades deportivas y de entretenimiento, se pronóstica una semana con alta actividad turística, y por ende, posibles complicaciones en el flujo vehicular.Tales actividades darán una ocupación hotelera del 100% a partir del martes, calculándose una derrama económica de, así como importantes ingresos para el sector restaurantero.Por tratarse de una semana “normal”, en la que los leoneses deberán continuar con sus actividades, la oferta turística de la ciudad podría dificultar el traslado entre ciertos puntos de la ciudad.Previniendo la intensa actividad turística que tendrá León la próxima semana, el líder de la Asociación detalló que se están tomando precauciones con la coordinación de distinas dependencias como laAsimismo, el representante del sector hotelero de la ciudad comentó que en relación con la, por primera vez, se implementará un operativo que facilite el estacionamiento de las motocicletas.Del 24 al 27, en else celebrará la LXII Convención Nacional e Internacional de Jefes, Oficiales y Bomberos, organizada por la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos, en tanto que, del 25 al 28, la Asociación Mexicana de Enfermeras en Oncología realizará su XIV Congreso de Enfermería Oncológica en el Hotel Real de Minas.Como eventos deportivos, el viernes 27 se celebrará La Nocturna con sus modalidades de siete y 10 kilometros en el Parque Metropolitano, y el sábado 28 recibirá el León a los Tiburones Rojos de Veracruz, mientras que el domingoAdemás de que continúran las actividades por el Festival Cervantino, en cuanto a espectáculos, la noche del viernes 27 se presentará el grupo Dvicio en el Domo de la Feria.A estos eventos, se suma la 17° edición de la Motofiesta en la Velaria de la Feria del 25 al 29.Con el objetivo de invitar a la 17 edición de la Motofiesta León, hoy se realizará el pre desfile de la 17° edición de la Motofiesta.Partiendo a las once de la mañana de la Calle Olimpo y Avenida del Niño, los motociclistas recorrerán el boulevard Adolfo López Mateos hasta el distribuidor vial Juan Pablo II, en el que retornarán para continuar sobre el bulevar Adolfo López Mateos hasta el centro comercial la Gran Plaza.Ubicado en la colonia Peñitas, la plaza será sede de distintos espectáculos, actividades y música en vivo.Aunque durante este recorrido, ninguna vialidad será cerrada, el punto de partida permanecerá cerrado desde las 10 de la mañana, puesto que también será punto de encuentro para los motociclistas que participen del pre desfile.Con el apoyo de 37 agentes de tránsito y siete cadetes de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León Guanajuato (AMSPLG), el pre desfile provocará mínimas complicaciones a la vialidad al garantizar la circulación de los participantes por un sólo carril.El evento, que reúne anualmente miles de motociclistas de diversas partes del país, se llevará a cabo del 25 al 29 de octubre en la Velaria de la Feria, con acceso gratuito para los menores de 12 años, costos de 300 pesos por pulsera motociclista, y de 500 a 600 pesos por paquetes de acceso.Desde este miércoles las calles de la ciudad se llenarán con el “rugido” de miles de choppers y bikers amantes de las motos que asistirán a la Motofiesta 2017. Para los locatarios de la Zona Piel, estos días representan un repunte para sus ventas.Aunque el nivel de éxito para los comerciantes depende de factores, como la oferta y diversidad de productos que ofrezcan, en general todos comentan que, aunque sea muy poco, pero la afluencia de compradores y de ganancia mejora respecto a los meses anteriores. Como es de suponerse, uno de los artículos más buscados por los moteros son las botas de piel.“(Los motociclistas) acuden bastante, ya sea por lo de las botas o camisas. También se venden bastante las chamarras, chalecos, cartas y accesorios”, reporta Alberto Gasca, quien atiende un local en la Plaza del Zapato. Lugar que a pesar de no tener tantos establecimientos que oferten los tipos de artículos que buscan los amantes de las motos, recibe más compradores que otras fechas.Para que las alzas en las ventas sean considerables, los comerciantes deben conocer al mercado Chopper y adaptarse a su gusto, además de ofrecer buenos descuentos y promociones. Tal es el caso del señor Juan Antonio Martínez, quien desde un mes antes enfoca su producción en chamarras, chalecos y artículos favoritos de los motociclistas.10% Descuento más común en los locales.Lo más buscado: Chamarras, chalecos, cintos y carteras. En menor medida las chaparreras y accesorios de piel.