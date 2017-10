Vuelve loco obras al SIT

Publicidad



“Todos los transportistas estamos unidos con la queja de los usuarios por el retraso en las corridas de rutas. Tienen toda la razón. Lo que hace falta en León es infraestructura vial y que la dirección de Tránsito colabore, si bien con la Dirección de Movilidad hay coordinación, con Tránsito no”, añadió el empresario.



“Si no suman esfuerzos Tránsito y Obra Pública, difícilmente le vamos a dar un buen servicio a la ciudadanía”, añadió.



“Se han tenido que hacer adaptaciones por falta de infraestructura. Debería de haber en López Mateos, tener un carril exclusivo y otro para que rebasen los camiones, pero siendo una vialidad que está colapsada, no podemos ser exigentes, tenemos que adaptarnos”, añadió.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Las obras en vialidades primarias y la falta de infraestructura afectan los recorridos del SIT, hay rutas que tienen demoras hasta de 45 minutos.Esta espera es una de las quejas más constante de los usuarios del transporte urbano en León, y los concesionarios no han mejorado el servicio, como se comprometieron cuando se les autorizó el aumento de tarifas hace casi un año.El presidente de Transportistas Coordinados de León, Daniel Villaseñor Moreno, señaló que han tenido poca colaboración de Tránsito del Municipio para prohibir el estacionamiento en bulevares primarios y para evitar que se invadan los carriles exclusivos de las orugas.Destacó que hay colonias donde falta infraestructura, como el caso de Las Joyas, “donde hay una infraestructura inconclusa y no está conectada, esto afecta a casi 110 mil usuarios que viven en ese polígono”.Daniel Villaseñor destacó que la misma problemática se vive en colonias como Nuevo León, Medina y Alfaro, donde hay calles sin pavimentar “que en lluvia son terremos minados con tanto bache.El empresario dijo que han hecho propuestas para mejorar la infraestructura vial y con ello el servicio de transporte público, “pero por lo que vemos a Tránsito no le interesa el transporte público, que parece que le da prioridad al vehículo particular”.Reconoció que hace 14 años se acordó que por López Mateos sólo circularían autobuses por el carril exclusivo, y ahora hay rutas como la “exprés” que invaden carriles de autos particulares, pero han acordado con las autoridades no infraccionarlos.“Los transportistas nos hemos adelantado mucho y Tránsito se ha quedado muy atrasado; tiene un retraso de 10 años por falta de infraestructura”, añadió.